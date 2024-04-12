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Otizm Farkındalık Günü kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren ‘Otizm Aile Danışma Merkezi’nde, Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluk tanısı konan çocukların ve ailelerinin faydalandığı merkezde düzenlenen programlarla çocukların gelişimlerine destek olunurken, özel günlerde düzenlenen etkinliklerle de aileler bir araya gelerek sosyalleşiyor

YAŞAM 12.04.2024, 10:45
Otizm Farkındalık Günü kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren ‘Otizm Aile Danışma Merkezi’nde, Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluk tanısı konan çocukların ve ailelerinin faydalandığı merkezde düzenlenen programlarla çocukların gelişimlerine destek olunurken, özel günlerde düzenlenen etkinliklerle de aileler bir araya gelerek sosyalleşiyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Ender Atabay, Özel Eğitim Öğretmeni Osman Tanrıver ve ailelerin katıldığı programda; otizmli çocuklara uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri, otizmle ilgili doğru bilinen yanlışlar anlatılırken, Büyükşehir Belediyesi Otizm ve Aile Danışma Merkezi’nin de eğitim sistemi tanıtıldı. İnteraktif geçen söyleşide uzmanlar, ailelerin de sorularını yanıtladı.

Otizm Aile Danışma Merkezi’nde otizm tanısı konan çocukların; sosyal, bilişsel ve motor becerilerinin gelişmesi için, uzmanlar eşliğinde ücretsiz hizmet sunuluyor. Çocukların eğitim aldığı merkezden, aynı zamanda aileler de psikolojik destek alabiliyor. Merkezden faydalanmak için ‘Alo 185’ üzerinden veya Engelsiz Yaşam Merkezi ve Otizm Aile Danışma Merkezi’ne şahsen başvuru yapılabiliyor.

Atabay: “Çocuklara ve ailelerine çok faydalı olacağını düşündüğüm bir merkez olmuş”

Otizm’in, nörogelişimsel bir rahatsızlık olduğunu ve artık birçok alanda bununla ilgili kurumlar ve kuruluşların daha çok aktif olmaya başladığını belirten Çocuk ve Genç Psikiyatristi Ender Atabay, bugün de Büyükşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu bu merkezde soru cevap yapmaya geldiklerini ifade ederek, “Söyleşi, aileler açısından verimli geçti. Otizmle ilgili ailelerin yanlış bildiği doğrular, doğru bildiği yanlışlar var. Bu konuyla ilgili çocuk psikiyatrisinin görevleri, sorumlulukları, ilgi alanları, medikal tedavisi ve diğer tedavilere yönlendirmeleri ile ilgili bilgi verdik. Çocuklara ve ailelerine çok faydalı olacağını düşündüğüm bir merkez olmuş” dedi.

Tanrıver: “Yıl sonunda ailelere, bir yıllık ilerleme raporlarımızı sunacağız”

Otizm Aile Danışma Merkezi Süpervizörü Özel Eğitim Öğretmeni Osman Tanrıver, Otizm Aile Danışma Merkezi’nin uygulama yöntemleriyle ilgili aileleri bilgilendirdi. Tanrıver, “Uyguladığımız yöntem, uygulamalı davranış analizi. Bu; bilinen en etkili öğretim, yöntem ve teknikleri içinde barındıran bir yöntem. Aileleri, bu konudaki beklentilerinin ne olması gerektiği konusunda kısaca bilgilendirdik ve soruları cevapladık” diye konuştu.

Buraya başlayan çocuklarla ilgili ilk 2 derste eğitimcisiyle ve kurum psikoloğuyla gerçekleşen envanterlere, ailelerle olan soru ve cevaplara yönelik değerlendirmelerde bulunulduğunu ve bu değerlendirmelerin 3 hafta sürdüğünü kaydeden Tanrıver, “Eğitimcisi seanslara başladığında çocuğu değerlendirir ve ilk bir ay tamamlandığında çocuğun eğitim programı hazırdır. Aileler bilgilendirilir ve burada çalışılan programların, bir yılda tamamlanması beklenir. Bu ölçümlerde birer aylık aralıklarla veriler toplanarak, güncel bir şekilde takip edilir. Yıl sonunda ise ailelerimize, bir yıllık ilerleme raporlarımızı sunacağız” ifadelerine yer verdi.

Yıldırım: “0-72 ay arasındaki tüm çocuklarımıza kapımız açık”

Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla; hem otizme farkındalık yaratmak, hem de çocukların ve ailelerin sorularını yanıtlamak için bir söyleşi gerçekleştirdiklerini ifade eden Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, “Etkinliğimiz çok güzel geçti. İnteraktifti ve soru cevap şeklinde oldu. Söyleşide genel olarak davranış problemlerinden ve merkezimizin eğitim sisteminden bahsedildi. Uzmanlarımız çocuklarımızı tanıdıkları için, bire bir onlarla ilgili soruları cevapladılar. Böyle etkinliklere devam edeceğiz. Otizm Aile Danışma Merkezimiz, 0-72 ay arasındaki tüm çocuklarımıza hizmet vermekte. Bütün çocuklarımıza kapımız açık” dedi.

Aslan: “Otizmde, toplumun bilinçli olması da çok önemli”

Otizmde erken tanı ve yoğun müdahalenin yanı sıra, toplumun bilinçlendirilmesinin de oldukça önemli olduğunu belirten Otizm Aile Danışma Merkezi’nde Uzman Psikolog olarak görev yapan Dila Aslan, “Büyükşehir Belediyesi olarak, otizmli bireylerimizin ve ailelerimizin daima yanındayız. Otizmin farkındayız. Bugün hocalarımız çok kıymetli bilgiler paylaştı. İnteraktif ve verimli bir söyleşi gerçekleşti. Ailelerimizin kafalarındaki sorular yanıtlandı” diye konuştu.

Gevher: “Terapilere aile katılmadığı zaman hiçbir anlamı yok”

Mersin Otizm Derneği Başkanı Hatice Gevher ise, “Biz bugün bu merkezdeki etkinliğe, destek için geldik. Benim de 22 yaşında otizmli kızım var. Bu çocuklar küçükler, ama geleceğin büyükleri. Belediyemizin çok güzel çalışmaları var. Otizm oldukça zor bir yaşam. Biz yardım istiyoruz. Otizm dipsiz bir kuyu. Otizmde eğitim çok önemli. Bunun içine öğretmenle öğrenciyi baş başa koymayacaksın, aile de katılacak. Aile katılmadığı zaman hiçbir anlamı yok” ifadelerine yer verdi.

“Çocuklarımızda ilerleme görüyoruz”

Oğlu Kuzey’i Otizm Aile Danışma Merkezi’ne getiren velilerden Sermin Yılmaz, “Buradan çok memnunum. Bizlere çok faydası oluyor. Çocuklarımızda ilerleme görüyoruz. İnşallah devamı gelir. Bugün de böyle bir etkinlik düzenlemişler. Hocalarımızla soru cevap şeklinde geçti. Sorularımıza cevap bulabildik” dedi.

“Bu merkezde, işin ehli insanlarla birlikteyiz”

Çocuğuna 1,5 yaşında otizm tanısı konduğunu söyleyen Funda Arslan, “Yaklaşık bir yıla yakındır özel eğitim, duyu, bütünleme ve dil konuşma terapisi alıyoruz. Oğlum, etkin ve yoğun bir eğitim alıyor. Bu merkezden de yaklaşık 5 aydır eğitim alıyoruz. Burada işin ehli özel eğitimcilerle çalışıyoruz. Çeşitli yerlerden istişareler alıp, otizm konusunda ne yapabileceğimizi tartışıyoruz. Bugün benim için dolu dolu geçen ve sorularımı sorabildiğim bir gündü. Kafamdaki birçok sorunun cevabını, işin ehli insanlardan dinlediğim için mutluyum” diye konuştu.

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