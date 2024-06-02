Kamu tasarrufu inşaat sektöründeki büyümeyi sınırlandıracak

TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, deprem bölgesinin yeniden imarı için gerçekleştirilen çalışmaların etkisi ile sektörün yaklaşık iki katı bir oranda büyüdüğünü belirtti.İSTANBUL (İGFA) - İnşaat sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi:

Türkiye ekonomisinin tüm küresel sorunlara ve jeopolitik risklere rağmen yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 büyümesi iş dünyası için sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Eren, "Ülkemizde istihdama en büyük katkıyı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 11,1 oranda büyümüştür. Deprem bölgesinin yeniden imarı için gerçekleştirilen çalışmaların etkisi ile sektörümüz, ülkemiz büyümesinin yaklaşık iki katı bir oranda büyümüştür. Gelecek dönemde de deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları hız kesmeden devam edecektir. Buna karşın bölgedeki çalışmaların bir önceki yılın ikinci çeyreğinde başladığı düşünüldüğünde, baz etkisiyle sektörümüzün büyümesine bu denli büyük katkı sağlamayacaktır. Bununla beraber, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin etkisi ile kamu projelerinin yavaşlatılması sektörümüzdeki büyümeyi sınırlandıracaktır. Durdurulan veya yavaşlatılan projeler için tasfiye hakkı verilmesi sektörümüz için elzemdir" diye konuştu.