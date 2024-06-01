Taş “Sigara gençlerimizin en büyük düşmanıdır”

Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle açıklamada bulunan Bir Nefes Sağlık Derneği Başkanı Ragıp Taş, “Sigara, toplumun kanayan yarası haline geldi” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir Nefes Sağlık Derneği Başkanı Ragıp Taş, “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle değerlendirmelerde bulundu.

Taş, açıklamasında, Dünya genelinde her yıl 8 milyon insanın sigaraya bağlı hastalıklardan ötürü hayatını kaybettiğini söyledi.

“ÜLKEMİZDE HER YIL 100 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZI SİGARADAN DOLAYI KAYBEDİYORUZ”

Sigaranın insan sağlığına zararlı olduğunu bir kez daha vurgulayan Ragıp Taş, “Sigara, insan sağlığına zararlı. Sigara içmek, kanser yapan en önemli sebeplerden biridir. Sigara kullanımı, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere; bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıklarına, KOAH hastalığı gibi birçok hastalığa neden olmaktadır. Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Dünya genelinde ise, her yıl 8 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklardan ötürü hayatını kaybediyor” ifadelerine dikkat çekti.

GENÇLERİMİZ SİGARANIN ESİRİ Mİ?

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla, başta aileye ve topluma büyük görevler düştüğünü önemle hatırlatan Ragıp Taş, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sigaraya başlama konusunda, özellikle genç nüfus belli bir zaaf içerisinde. Her gencimizin elinde ne yazık ki, sigara bulunuyor. Yaşanan bu durum bizleri son derece üzmektedir. Gençlerimizi bu kötü alışkanlıktan uzak tutmak amacıyla, başta aileye ve topluma büyük görevler düşmektedir. Sigara, toplumun kanayan yarası haline geldi. Sigara içmek insan ömrünü 10 yıl kısaltıyor. Eğer uzun ve sağlıklı yaşamak isteniyorsa, sigarayı bırakmak şarttır. Sağlıklı bir yaşam için zararlı alışkanlıklar olan sigara ve alkolden uzak durulmalı. Çünkü sigara bedeni ve çevreyi kirletir, sağlığı bozar! Sigaradan kaynaklı bir hastalık olduğunda tüm aile bireyleri mutsuz oluyor. Bunun yanı sıra; maddi ve manevi anlamda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıları yaşamama adına, en kolay yöntem sigarayı bırakmaktır.”