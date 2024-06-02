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Aile değerlerinin korunması zorunluluk haline geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin ve çocukların internet kullanımında maruz kaldığı risklerin giderek arttığını belirterek, "Ailelere siber zorbalık, dijital suçlar gibi dijital ortamdaki olası risklere karşı koruyucu eğitim çalışmalarını artıracağız" dedi

GÜNDEM 02.06.2024, 18:30
Aile değerlerinin korunması zorunluluk haline geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin ve çocukların internet kullanımında maruz kaldığı risklerin giderek arttığını belirterek, "Ailelere siber zorbalık, dijital suçlar gibi dijital ortamdaki olası risklere karşı koruyucu eğitim çalışmalarını artıracağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, aile kurumunun dijital risklerden korunması için birçok başlıkta uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi.

Dünyada yaşanan hızlı değişimin ve dönüşümlerin etkisiyle ortaya çıkan risklerin aile kurumunun birliğini, refahını ve yapısını hedef aldığını belirten Bakan Göktaş, dijital dünyanın risklerine karşı aile yapısının, aile içi ilişkilerin ve aile değerlerinin korunmasının bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Sosyal medyanın yeni bir bağımlılık türü olarak ortaya çıktığını kaydeden Bakan Göktaş, özellikle çocuklar olmak üzere, aile bireylerinin üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğunu ve psikolojik sağlığı tehdit ettiğinin altını çizdi.

Bakan Göktaş, dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfuz etmesinin, aile kurumunu derinden etkilediğine dikkat çekerek Aileyi tehdit eden dijital yapım ve içeriklerin sıklıkla medya mecralarında yer bulması, bireyselleşme, tüketim ve materyalist değerlerin hâkim olduğu yaşam tarzının teşvik edilmesi gibi pek çok faktör aile kurumu için ciddi bir risk oluşturuyor dedi.

SAHA ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Ailenin dijital risklerden korunmasına ilişkin yakın dönemde saha araştırmaları yaptıklarını belirten Bakan Göktaş, medyanın aileye duyarlı bir iletişim ve yayın anlayışına sahip olması, anne ve babalar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin riskler konusunda bilinçlendirilmesi, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun ve aile dostu içeriklerin yaygınlaştırılması gibi konularda önemli bulgular elde ettiklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi kapsamında, medya ve teknolojinin bilinçli kullanımının teşvik edilmesi ve dijital bağımlılıkların azaltılması, aile dostu medya yapımları ile dijital içeriklerin ve bunlara erişiminin artırılması, medya ve dijital mecralarda aile ve aile değerlerinin korunmasını öncelikli hedefler olarak belirlediklerini ifade etti.
 
Bakan Göktaş, güvenli dijital dünya konusunda koruyucu, bilgilendirici ve yönlendirici eğitim çalışmalarını artıracaklarını kaydetti. 

TRT VE RTÜK İLE İŞBİRLİĞİ

Aile dostu medya yapımları ile dijital içeriklerin ve bunlara erişiminin artırılması için çok yönlü bir işbirliği yapacaklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Geleneksel medya ve yeni medya araçlarıyla yeni yapımlar tasarlanırken, ailelere yönelik koruyucu, rehberlik edici ve aile dostu olması için TRT ve RTÜK ile iş birliği yapacağız. Buna ek olarak ulusal ve yerel medyada aile temalı yayın ve programların yaygınlaştırılmasını hedeflerken, RTÜK ile yapacağımız çalışma ile idari tedbir sonucu yayını durdurulan programların yerine kamuya yararlı programların öncelikli olarak yayınlanmasını sağlayacağız" dedi.

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