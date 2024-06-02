OGM'nin 'yapay zekâsı'na Birleşmiş Milletler'den çevre ödülü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 2022 yılından beri yerli ve milli imkânlarla geliştirip kullandığı “Karar Destek Sistemi", Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin düzenlediği yarışmada 1049 proje arasından 'çevre' kategorisinde ikinci olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin orman yangınlarına hassas bir bölgede olduğunu belirterek, OGM'nin yangınla mücadele için yoğun çaba içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Ormanlarımızı yangınlara karşı korumak için hava ve kara gücünü sürekli arttırdıklarını ve teknolojiden yararlandıklarını vurgulayan Yumaklı, yangınlarla mücadelede yapay zekâ temelli uygulamaları da kullanmaya başladıklarını anımsatan Bakan Yumaklı, bu manada yerli ve milli kaynaklarla geliştirdikleri “Yangın Karar Destek Sistemi"ni 2 yıldır kullandıklarının altını çizdi.

Yumaklı, sistemin yangın anında canlı, anlık meteorolojik veriler ile arazi ve orman yapısını analiz ederek, ekiplerin hızlı ve etkin müdahale etmesini sağladığını dile getirdi.

Bakan Yumaklı, yangınla mücadelede büyük kolaylıklar sağlayan sistemin Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince Cenevre'de düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde “çevre" dalında ödüle layık görüldüğünü bakanlığın resmi internet sitesinden duyurdu.

“Dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderilen 1.049 projeden 360'ı çevrimiçi oylama için aday gösterildi, 2 milyondan fazla oy kullanıldı. OGM'nin sistemi yarışmada ikinci olarak ödül aldı." diyen Bakan Yumaklı, "Yangın anında karar vermede ekiplerimize destek olan sistem sayesinde daha etkili ve yerinde müdahale yapma imkanına kavuştuk. Dolayısıyla ilerleyen süreçte bu yazılımı geliştirerek, daha kısa sürede daha az zayiatla yangınları söndürebilme olanağına kavuşmuş olacağız. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karar Destek Sistemi'nde emeği geçenler başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Geliştirilen yazılımla, yangın çıkma ihtimalinin tahmini, yangın çıkış sebebinin belirlenmesi, yangın davranışlarının tahmin edilmesi ve olası yangınlara karşı uygulanması öngörülen müdahale yöntemleri belirlenebiliyor. Yine söz konusu yazılımla yangın müdahale yerleri, müdahale kapsamında kullanılması gereken araç ve ekipmanların türü ve miktarı tespit edilebiliyor.

Orman yangınlarında tehlikeyi en aza indirmek, çevreyi, biyolojik çeşitliliği, insan ve hayvan yaşamını koruyabilmek adına hızlı aksiyon öğeleri sunmak için anlık meteorolojik, coğrafi ve orman verilerini kullanarak CBS ve yapay zekâ tabanlı orman yangını modelleme ve karar destek sistemi oluşturuluyor.