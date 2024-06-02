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Almanya’daki festivalin yıldızı Osmangazi oldu

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Almanya’nın Hessen eyaletine gerçekleştirdi Başkan Aydın, festivalde kurulan dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve yeni iş birliklerine imza atmak adına önemli temaslarda bulundu

DÜNYA 02.06.2024, 15:10
Almanya’daki festivalin yıldızı Osmangazi oldu

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Almanya’nın Hessen eyaletine gerçekleştirdi. Başkan Aydın, festivalde kurulan dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve yeni iş birliklerine imza atmak adına önemli temaslarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın 2010 yılından beri kardeş şehir olduğu Almanya’nın Hessen Eyaleti tarafından düzenlenen ‘Hessentag 2024 Festivali’nde Osmangazi ve Bursa rüzgarları esti.

Bu yıl Wetzlar şehrinde düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen Türk-Alman Günleri ile kardeşlik ilişkileri güçlendirilirken, Bursa’nın tanıtım standı ise hem Almanlar hem de festivale katılan diğer yabancı konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da, yaptığı gösteri ile festivale damga vurdu. Festivale onur konuğu olarak katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise bölgede yaşayan gurbetçi Türklerin ilgi odağı oldu.

BURSA TANITIM STANDINA BÜYÜK İLGİ

Avrupa’nın en önemli etkinliklerinden biri olan Hessentag Festivali’nde kurulan Bursa’nın tanıtım standını ziyaret eden Başkan Aydın’a Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Recep Çohan ve Feyyaz Alptuğ Memişoğulları eşlik etti.

Bursa’nın sembolü kestane şekeri, tarihi ve turistik mekanların görsellerinin yer aldığı hediyelik eşyaların dağıtıldığı stantta en büyük ilgiyi ise fesleğen tohumları topladı. Katılımcılar Başkan Aydın’a memnuniyetlerini dile getirirken,  Osmangazi’nin ve Bursa’nın festivale ayrı bir renk kattığını söylediler.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bölgede gerçekleştirdiği protokol buluşmaları kapsamında Hessen Eyalet Müsteşarı Karin Müller, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve Hessen Eyalet Başbakanlık Ofisi AB ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Meike Schmidt ile Fritzlar'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Kurulan dostluk ilişkilerinin bu tür buluşmalar ile sağlamlaşacağını belirten Başkan Aydın, “Türk-Alman dostluğu çok eski yıllara dayanıyor. Kardeş şehir ilişkileri bu anlamda çok önemli. Osmangazi Belediyesi olarak kardeş şehir ilişkilerine büyük önem veriyoruz. Gerek dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi, gerekse yeni iş birliklerinin kurulması için karşılıklı buluşmalara devam edeceğiz” dedi.  

Ziyaret sonunda Başkan Aydın ve Hessen Eyalet Müsteşarı Karin Müller, günün anısına birbirlerine hediyeler verdi.

Hessentag 2024 Festivali’ne damga vuran grup ise Osmangazi Halk Dansları Topluluğu oldu. Treffpunkt Hessen’de (Hessen Buluşma Noktası) sahne alan Osmangazi Halk Dansları Topluluğu, sunmuş olduğu gösteri ile izleyicilerin beğenisini kazandı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Osmangazi Halk Dansları Topluluğu’nun özellikle ‘Adım adım Türkiye’ adlı gösterisi yabancı konuklar tarafından büyük ilgi gördü. 

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