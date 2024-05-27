Son Dakika

Yeşilay'da Doç. Dr. Mehmet Dinç dönemi

Yeşilay, 74 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi Genel başkan ve yönetim kurulu seçiminin yapıldığı 74 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi

YAŞAM 27.05.2024, 12:04
Yeşilay'da Doç. Dr. Mehmet Dinç dönemi

Yeşilay, 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi. Genel başkan ve yönetim kurulu seçiminin yapıldığı 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay’ın 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleşti. Genel Başkan seçiminin yapıldığı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Yeşilay’ın şube temsilcileri ve delegeleri katıldı. 

Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden Yeşilay’ın genel başkanlık görevini son 3 dönemdir Prof. Dr. Mücahit Öztürk sürdürüyordu. Prof. Öztürk’ün görev süresince Yeşilay, yurtiçi ve yurt dışında hizmet sahasını daha da genişletti. Yeşilay Danışma Merkezlerinin (YEDAM) sayısı bu süre içerisinde KKTC dâhil olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde 107’ye ulaştı.

YEDAM Danışma Hattı’nı (115) arayanların sayısı ise 1 milyonu geçti. Yeşilay şubelerinin sayısı Türkiye genelinde 120’ye ulaşırken, dünya genelindeki Ülke Yeşilaylarının sayısı 97’ye yükseldi. 

Yeşilay, Türkiye genelinde uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı ile her yıl 10 milyonu aşkın öğrenciye ve 3 milyon yetişkine bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırıyor.

Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı kapsamında 2019 yılından bugüne kadar risk tespit edilerek program uygulanan 3.110 öğrenci bulunurken, öğrencilerle yapılan toplam görüşme sayısı 5.994’e, ailelerle yapılan görüşme sayısı ise 957’ye ulaştı. 

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı’nda ise, 2019 yılından bugüne kadar risk tespit edilerek program uygulanan 3.110 öğrenci bulunurken, öğrencilerle yapılan toplam görüşme sayısı 5.994’e, ailelerle yapılan görüşme sayısı ise 957’ye ulaştı. 

Yeşilay farkındalık ayağında da birçok faaliyet yürütüyor ve bu faaliyetlerle milyonlarca insana temas ediyor. Türkiye genelinde 110 kulüp sayısına ulaşan Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde toplam lisanslı sporcu sayısı 2073’e, faal sporcu sayısı da 1203. 2017 yılından itibaren düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na 2023 yılı itibariyle toplam 10.069 eser başvurdu. T.C. Millî Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle organize edilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na ise bugüne dek 1.179.396 eser başvurdu. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na gönderilen eser sayısı ise 5.660.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın Türkiye’de ve dünyada bağımlılıklarla mücadelesini daha da güçlendirerek sürdüreceğinden hiç şüphesi olmadığını söyledi ve şunları ifade etti:

“Yeşilay, tüm dünyada en gözde sivil toplum kuruluşlarından biri olmasını neye borçludur? Yeşilay, Dünya Sağlık Örgütünün ‘bağımlılık’ olarak tanımladığı tüm bağımlılık türleriyle aynı anda mücadele eden yegâne sivil toplum kuruluşudur. Bu kıymetli kurumda göreve başladığım ilk gün, bütün faaliyetlerimizin bilimsel temelli olması gerektiğini vurgulamıştım. Başkanlık görevim süresince de bunu yapmaya gayret ettik.”

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, kendisinin başkanlık görevi süresince Yeşilay’ın hayata geçirdiği projelerden şöyle bahsetti:

“Yeşilay’ın hizmetlerini yalnızca ülkemizin değil dünyanın dört bir yanına da taşıdık. Bu anlamda önemli mesafeler kat ettik. Bağımlılıklardan kurtulma, rehabilitasyon, bilgilendirme ve eğitim konularına ağırlık verdik. 115 Danışma Hattımız 1 milyonun üzerinde çağrı yanıtladı. Ülke genelinde 120 şubemiz, 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz, 120 bine yakın Yeşilay gönüllüsü var. Uzman personel sayımızı daha da genişlettik. Yeşilay bundan sonra da sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesiller yetişmesi hedefiyle çalışmalarına devam edecek. Bugün burada üyelerimizin teveccühü ile seçilen 74. Dönem Genel Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mehmet Dinç’e ve Yönetim Kurulumuza bağımlılıklarla mücadelelerinde başarılar diliyorum.”

Yeşilay Genel Başkanlığı görevini Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ten devralan, 71., 72. ye 73. dönem Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Mehmet Dinç ise şunları ifade etti: “Yeşilay’ın bugüne kadar hayata geçirdiği faaliyetlerin başarısının temelinde ise, kurumun kendini sürekli yenilemesi, dinamik yapısını koruması ve aktif bir sivil toplum kuruluşu olması yatıyor. Önümüzdeki dönemde de Yeşilay’ın gelişimine katkıda bulunacağız ve bağımlılıkla mücadele bayrağını çok daha yukarılara çıkaracağız.”

74. Genel Kurul’da yapılan açık oylamadan çıkan sonuca göre, Yeşilay 74. Dönem Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Doç. Dr. Mehmet Dinç 

Doç. Dr. Muhammed Tayyip Kadak 

Sümeyye Ceylan 

Prof. Dr. Murat Şentürk 

Dr. Mehmet Güllüoğlu 

Çetin Dönmez 

Ülkenur Büke 

Çağrı Soyer

Dr. Şeyma Halaç

Doruk Malhan

Yasin Erol 

Gaye Somuncu Yılmaz 

Prof. Dr. Şule Alan

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Samet Koca 

Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu 

Dr. Sena Sezgin 

Siret Albayrak 

Neslihan Karagöz 

Fatih Kışla 

Ecz. Elif Yaman

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21