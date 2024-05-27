Yeşilay'da Doç. Dr. Mehmet Dinç dönemi

Yeşilay, 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi. Genel başkan ve yönetim kurulu seçiminin yapıldığı 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay’ın 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleşti. Genel Başkan seçiminin yapıldığı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Yeşilay’ın şube temsilcileri ve delegeleri katıldı.

Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden Yeşilay’ın genel başkanlık görevini son 3 dönemdir Prof. Dr. Mücahit Öztürk sürdürüyordu. Prof. Öztürk’ün görev süresince Yeşilay, yurtiçi ve yurt dışında hizmet sahasını daha da genişletti. Yeşilay Danışma Merkezlerinin (YEDAM) sayısı bu süre içerisinde KKTC dâhil olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde 107’ye ulaştı.

YEDAM Danışma Hattı’nı (115) arayanların sayısı ise 1 milyonu geçti. Yeşilay şubelerinin sayısı Türkiye genelinde 120’ye ulaşırken, dünya genelindeki Ülke Yeşilaylarının sayısı 97’ye yükseldi.

Yeşilay, Türkiye genelinde uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı ile her yıl 10 milyonu aşkın öğrenciye ve 3 milyon yetişkine bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırıyor.

Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı kapsamında 2019 yılından bugüne kadar risk tespit edilerek program uygulanan 3.110 öğrenci bulunurken, öğrencilerle yapılan toplam görüşme sayısı 5.994’e, ailelerle yapılan görüşme sayısı ise 957’ye ulaştı.

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı’nda ise, 2019 yılından bugüne kadar risk tespit edilerek program uygulanan 3.110 öğrenci bulunurken, öğrencilerle yapılan toplam görüşme sayısı 5.994’e, ailelerle yapılan görüşme sayısı ise 957’ye ulaştı.

Yeşilay farkındalık ayağında da birçok faaliyet yürütüyor ve bu faaliyetlerle milyonlarca insana temas ediyor. Türkiye genelinde 110 kulüp sayısına ulaşan Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde toplam lisanslı sporcu sayısı 2073’e, faal sporcu sayısı da 1203. 2017 yılından itibaren düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na 2023 yılı itibariyle toplam 10.069 eser başvurdu. T.C. Millî Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle organize edilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na ise bugüne dek 1.179.396 eser başvurdu. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na gönderilen eser sayısı ise 5.660.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın Türkiye’de ve dünyada bağımlılıklarla mücadelesini daha da güçlendirerek sürdüreceğinden hiç şüphesi olmadığını söyledi ve şunları ifade etti:

“Yeşilay, tüm dünyada en gözde sivil toplum kuruluşlarından biri olmasını neye borçludur? Yeşilay, Dünya Sağlık Örgütünün ‘bağımlılık’ olarak tanımladığı tüm bağımlılık türleriyle aynı anda mücadele eden yegâne sivil toplum kuruluşudur. Bu kıymetli kurumda göreve başladığım ilk gün, bütün faaliyetlerimizin bilimsel temelli olması gerektiğini vurgulamıştım. Başkanlık görevim süresince de bunu yapmaya gayret ettik.”

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, kendisinin başkanlık görevi süresince Yeşilay’ın hayata geçirdiği projelerden şöyle bahsetti:

“Yeşilay’ın hizmetlerini yalnızca ülkemizin değil dünyanın dört bir yanına da taşıdık. Bu anlamda önemli mesafeler kat ettik. Bağımlılıklardan kurtulma, rehabilitasyon, bilgilendirme ve eğitim konularına ağırlık verdik. 115 Danışma Hattımız 1 milyonun üzerinde çağrı yanıtladı. Ülke genelinde 120 şubemiz, 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz, 120 bine yakın Yeşilay gönüllüsü var. Uzman personel sayımızı daha da genişlettik. Yeşilay bundan sonra da sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesiller yetişmesi hedefiyle çalışmalarına devam edecek. Bugün burada üyelerimizin teveccühü ile seçilen 74. Dönem Genel Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mehmet Dinç’e ve Yönetim Kurulumuza bağımlılıklarla mücadelelerinde başarılar diliyorum.”

Yeşilay Genel Başkanlığı görevini Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ten devralan, 71., 72. ye 73. dönem Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Mehmet Dinç ise şunları ifade etti: “Yeşilay’ın bugüne kadar hayata geçirdiği faaliyetlerin başarısının temelinde ise, kurumun kendini sürekli yenilemesi, dinamik yapısını koruması ve aktif bir sivil toplum kuruluşu olması yatıyor. Önümüzdeki dönemde de Yeşilay’ın gelişimine katkıda bulunacağız ve bağımlılıkla mücadele bayrağını çok daha yukarılara çıkaracağız.”

74. Genel Kurul’da yapılan açık oylamadan çıkan sonuca göre, Yeşilay 74. Dönem Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Doç. Dr. Mehmet Dinç

Doç. Dr. Muhammed Tayyip Kadak

Sümeyye Ceylan

Prof. Dr. Murat Şentürk

Dr. Mehmet Güllüoğlu

Çetin Dönmez

Ülkenur Büke

Çağrı Soyer

Dr. Şeyma Halaç

Doruk Malhan

Yasin Erol

Gaye Somuncu Yılmaz

Prof. Dr. Şule Alan

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Samet Koca

Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu

Dr. Sena Sezgin

Siret Albayrak

Neslihan Karagöz

Fatih Kışla

Ecz. Elif Yaman