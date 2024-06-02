Düzce'de 'Bisiklet Baharı'nda 9'uncu buluşma

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesince, bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bisiklet Baharı Festivali gerçekleştirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Anıtpark'tan hareket eden bisikletliler, 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tamamlanan, her yaş grubundan vatandaşın katıldığı festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vali Selçuk Aslan ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın konuşmalarının ardından denge gösterileri yapıldı.

Yapılan denge gösterilerinin ardından hediye bisiklet çekilişi, kask ve uzay spordan bin tllik hediye çeki çekilişi düzenlendi.

Hediye çekilişleri ve hatıra fotoğraflarıyla etkinlik sona erdi.