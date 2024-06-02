Bursa'da hastalıktan ari işletmelerin sayısı artıyor

Bursa’da hastalıktan ari işletmelerin sayısı artarken, süt ürünlerinin yüzde 25’i hastalıktan ari işletmelerde üretiliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da süt ürünlerinin yüzde 25'i hastalıktan ari işletmelerde üretiliyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin detaylı kontrolleri sonucunda, Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren TARFAŞ’a ait ait işletmelerde bulunan büyükbaş hayvanlara sığır brucellozu ve sığır tüberkülozu hastalıklarına dair yapılan testlerde, sürülerin sığır brucellozu ve sığır tüberkülozu hastalıklarından ari olarak belirlendi.

Düzenlenen programla İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar tarafından Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel'e ve SÜTAŞ firmasına Hastalık Ari İşletme Sertifikası takdim edildi.