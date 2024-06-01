Nevşehir'de belediye ekiplerinden yoğun mesai

Nevşehir’de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında hasar gören yol, yaya kaldırımı ve parklarda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’de son günlerde aralıklarla devam eden sağanak yağışın ardından, kentteki bazı mahallelerdeki yol, yaya kaldırımı ve parklarda bozulmalar meydana geldi. Yağışların ardından Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hasar oluşan yol, kaldırım ve parklarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Çok sayıda personel ve iş makinası yardımı ile sürdürülen çalışmalar çok sayıda mahallede yoğun bir şekilde sürerken belediye ekipleri ayrıca altyapıdan kaynaklı benzer olayların yaşanmaması için kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını yaparak belirlenen noktalara müdahalede bulunuyor.