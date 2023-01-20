Kedilerin sıcak evi Bursa Mustafakemalpaşa'dan

Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış aylarında sokakta kalan can dostlarımız için her sene düzenli olarak yapılan kedi ve köpek evlerine yenilerini ekledi. Evler ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren barınak ekipleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü marangoz atölyesi tarafından tasarlanan ahşap yuvaları çeşitli parklara ve merkezi noktalara yerleştirdi. Modern görünümlü yeni ahşap barınaklar, çetin kış şartlarına dayanıklı olarak dizayn edildi.

Daha önce hayvan sever vatandaşların görüşü alınarak uygun görülen yerlere konulan mama odakları ve kedi evlerinin yanı sıra Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda kedi evi binası yaptıklarını belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Sokaklarımızda iç içe birlikte yaşadığımız can dostlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Can dostlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye ve onlar için projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Yazın ve kışın, dört mevsim yanlarındayız. Şehrimizin dört bir yanına yerleştirdiğimiz kedi evlerimizi hayvan sever hemşerilerimiz ve STK’larımızla düzenli aralıklarla ziyaret ederek, mama ve su takviyesinde bulunacağız. Çünkü onlar bize emanet" dedi.

Başkan Kanar, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini modern bir yaşam alanı haline getirdiklerini belirterek, projenin ikinci etabında da sokak köpeklerine ve öğrencilerimize özel bir çalışma planladıklarını kaydetti.