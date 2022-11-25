İzmir Güzelbahçe’den 'Hayat Şiddetsiz Güzel' eylemi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Güzelbahçe Kent Konseyi Kadın Meclisi ‘Hayat Şiddetsiz Güzel’ başlığıyla bir basın açıklaması yaptı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Atatürk Mahallesi Cumhuriyet mahallesinde basın açıklamasına Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Kazım Çam, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, yönetimi ve kadın kolları, İYİ Parti Güzelbahçe İlçe Yönetimi, Meclis üyeleri, ÇYD Güzelbahçe Şubesi, Umay Birdem Derneği, GÜLDER, DİSK Emekli-Sen Güzelbahçe Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Halk Eğitim Okul Aile Birliği ve çok sayıda kadın katıldı.

Güzelbahçe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Akın basın açıklaması yaptı.

Açıklamada; Kadına Yönelik Şiddet ile ilgili uluslararası hukukta yaptırım gücü olan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına dikkati çekilerek, söz konusu sözleşmenin yeniden yürürlüğe girmesini ve 6284’ün etkin uygulanmasını talep ettiler.

Basın açıklaması sonrasında Atatürk büstüne çelenk sunan kadınlar ardından Atatürk Mahallesi'ndeki çarşıda ellerinde dövizlerle yürüyüş yapıp slogan attılar.