Edirne'de ‘Hey Gidi Günler’ Saraylıları kahkahaya boğdu

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin ‘Hey Gidi Günler’ adlı şarkılı interaktif komedi oyunu Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Sanatseverler oyuna yoğun ilgi gösterirken, Süheyl ve Behzat Uygur ‘Hey Gidi Günler’ oyunuyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Vatandaşların yoğun ilgi göstererek tüm koltukları doldurduğu oyunda eski hikayeleri, anıları günümüzün sosyal medyasıyla karşılaştırarak bir gösteri haline getiren Uygur kardeşler içerisinde şarkıların ve seyircilerin interaktif bir şekilde katıldığı keyifli bir gösteri sahneledi.

Zaman zaman izleyicilerin de dahil olduğu oyun interaktif bir eğlenceye dönüştü. Atatürk Kültür Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran seyirciler, çok keyifli bir akşam yaşadı.

Oyun sonunda sahneye gelen Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşleri çiçek takdim ederek, tebrik etti.