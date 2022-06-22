Bursa Patent Hackathonu'nda ödüller sahiplerini buldu

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar tarafından yürütülen fikrî ve sınaî mülkiyet çalışmalarının değerlendirilmesi ve 9. Science Expo organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen Bursa Patent Hackathonu etkinliğinde dereceye giren ekiplere ödülleri BTSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.BURSA (İGFA) - Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Science Expo organizasyonunda gerçekleştirilen Bursa Patent Hackathonu'nda dereceye girenlere ödülleri törenler verildi.

Programa, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Uluslararası Patent Birliği Başkanı Dinçer Toprak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilim ve Teknoloji İnovasyon Dairesi Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, Bursa İl MEM Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin yanı sıra idareci, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.



Fikri mülkiyet hakları konusunda MEB politikalarının ve bu konuda verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, fikri mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model marka ve tasarım konularında Bursa'da önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Sanayi kenti Bursa'da fikri mülkiyet konusunda yapılan başvuruların yüzde 70'i eğitim kurumlarından geldiğini belirten Gür, "Bursa'daki eğitim kurumlarımızda fikri mülkiyet faydalı model ve patent algısı yaygınlaştı. Bu çalışmalar ülkemizin gelişmesine de uzay ve havacılık ile ilgili liseler kurulmaya başladı. Hazırlık sınıfı olan havacılık mesleki teknik Anadolu lisesi kentimizde de GUHEM kurulacak. İnşallah buradaki öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları karşılanabilecek. Bu konuda da bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğretmenlerin öğrencilerin hayatında önemli rol oynadığını ifade eden Serkan Gür, “Bursa Patent Hackathonu etkinliğinde derece alsın ya da almasın katılan tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik ederek hayatlarına dokunan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Program sonunda Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdür Halit Mirahmetoğlu adına BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç’a, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilim ve Teknoloji İnovasyon Dairesi Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu’na ve Bursa Patent Hackathonu ödül sponsoru Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz’e ve yarışmada görev alan jüri üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi.



“Yenilikçi Fikirlerini Patentle Bursa” sloganı ile yapılan ve tema özelindeki eğitimlerin de gerçekleştirildiği hackathon ile liselerde fikrî ve sınaî mülkiyet alanlarında farkındalık oluşturulması ile öğrencilerin teknik bilgilerle donatılarak ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amaçlanırken, “Havacılık ve uzay sistemleri” ana başlığındaki vakalara ürettikleri çözümler için patent dosyalarını hazırlayana ekipler, belirlenen ödüllere ulaşmak için alan uzmanlarından oluşan jüri karşısında sunum yaptılar.

Bursa Patent Hackathonu Dereceye Giren Takımlar şöyle oldu:

1. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi- GARAGE Takımı

2. TOFAŞ Fen Lisesi- TOFAŞ SCIENCE Takımı

3. Hacı Sevim Yıldız MTAL - YILDIZLAR TAKIMI