Bursa İnegöl'de 'Bereket'li buluşmalar yeniden başladı

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen 2 yıllık aranın ardından bugün sabah yeniden başladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları nın ilki, bu sabah gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmalarının ilki, Mesudiye Ulu Camide gerçekleştirildi. Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi.

Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Uzun zamandır belirli aralıklarla farklı mahallelerimizde ve camilerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek Cuma sabahları Cuma buluşmalarını yerine getirmiş bulunuyoruz. Çay, simit ve peynir eşliğinde soframızı mahalle sakinlerimizle paylaşıyoruz. Bu buluşmaların bir diğer amacı da hazır o mahalleye gitmişken, vatandaşlarımızın bizlere iletmek istediği konular varsa onları dinlemek. Tabi bizlere tüm iletişim kanallarından talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bu buluşma sadece bir vesile. 153 hatlarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan, WhatsApp üzerinden, mail üzerinden, mesajla her türlü iletişim kanalından ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

KORUMA NOKTASINDA ZORLANIYORUZ

Bölgede yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Taban, “Bu caminin ilk yapılmaya başladığı dönemleri hatırlıyorum. Oldukça mutlu olmuştuk. Derenin bu tarafında böyle bir camiye ihtiyaç vardı. Bizler de zaman içerisinde hemen karşıda Kanal İnegöl gibi bir projeyi hayata geçirmiş olduk. İnegöl’e bu anlamda yeni bir eser kazandırma çabamızın yanında, başta mahalle sakinlerimiz ve diğer mahallelerde yaşasalar da gördüklerinde çok beğenen vatandaşlarımızı görmekten çok mutlu oluyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişareler yapıldı.