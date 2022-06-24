Bilecik Pazaryeri'nde 7 yıldır ürettiği tohumlarla sebze yetiştiriyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kendi imkanlarıyla hobi amaçlı yaptığı serasında 7 yıldır sebze yetiştiren vatandaş yetiştirdiği sebzelerin fidesini de kendisi üretiyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde tarlasına kendi imkanlarıyla hobi amaçlı kurduğu serasında sebze yetiştiren Mesut Kolay, 7 yıl önce bir tanıdığı aracılığıyla Bulgaristan’dan getirdiği tohumlarla domates, patlıcan, salatalık, kabak, biber yetiştiriyor.

Yetiştirdiği sebzelerin tohumlarında her yıl yeni fideler üreten Mesut Kolay, serasında ve tarlasında hiçbir zaman suni gübre kullanmadığını sebzelerinde doğal hayvan gübresi kullandığını belirtti.

Ürettiği sebzeleri kendi ihtiyacı için kullanan ve komşularıyla paylaşan Kolay, köylerinde hava şartları dolayısıyla çok zirai don ile karşılaşıldığını ve sebzelerinin yandığını bu nedenle tarlasına sera kurduğunu söyledi.