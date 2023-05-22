Apple’dan AI için casusluk önlemi
Büyük teknoloji şirketleri, üretken yapay zeka araçları oluşturmak için kıyasıya bir yarış içindeyken, sırlarının ifşa edilmesi endişesiyle çalışanlarına kimi kısıtlamalar getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Teknoloji devi Apple, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Microsoft'un sahip olduğu GitHub'ın Copilot'u gibi araçların dahili kullanımını kısıtladı.
Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere gör veri güvenliği endişesiyle önceden Samsung, çalışanlarının ChatGPT gibi AI uygulamalarının kullanımını yasaklarken, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, Walmart ve Verizon gibi diğer kuruluşlar da personelinin ChatGPT'ye erişimini kısıtlayan şirketlerdi.
Bu arada Apple'ın kendi üretken AI modellerini geliştirdiğini iddia ediliyor. Apple'ın gelecek ay düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yapay zeka ile ilgili bazı duyurular yapması bekleniyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
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|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
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|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Almeria
|35
|39
|15. Celta Vigo
|35
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20