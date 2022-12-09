Madalya avcısı şampiyonlar

Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması Konya’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcuları damga vurarak 19 altın, 11 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yetiştirdiği sporcularla katıldığı şampiyona ve turnuvalarda önemli başarılar yakalamaya devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Birbirinden farklı birçok branşta ülkemizi ve şehrimizi temsil eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yetiştirdiği özel sporcuların başarılarıyla Eskişehir’in gururu olmayı sürdürüyor.

Son olarak Konya’da yapılan, Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması büyük heyecana sahne oldu. Yarışlara Eskişehir’in başarılı sporcuları damga vurarak büyük bir başarıya imza attılar.

Daha önce İslami Dayanışma Oyunlarına ev sahipliği yapan Konya Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yarışmada sporcular, “Serbest, Sırtüstü, Kurbağalama, Kelebek ve Ferdi Karışık” kategorilerinde yarıştı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmasına 65 kulüpten 195 sporcu katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün yarışlarda mücadele eden 10 sporcusu, yaş kategorileri dâhil toplamda 19 altın, 11 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de Eskişehir’in başarılı sporcularını kutladı.

Eskişehir’in gururu yüzücülerimiz kendilerine duydukları güven ve verdikleri destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen ile kulüp yönetimine teşekkür ettiler.