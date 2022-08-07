Kütahya'da 750 'Kick Boks'çu 'Zafer' için yarıştı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Kütahya’da Zafer Kupası Şampiyonası düzenlendi.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı tarafından organize edilen Zafer Kupası Şampiyonası 750’ye yakın sporcuyla Kütahya’da yapıldı.

Şampiyonada konuşma yapan Başkan Işık, Sporun ve sporcunun şehri Kütahya’ya hoş geldiniz, ilimiz çok değişik branşlarda gerek takım, gerekse ferdi spor alanında, sporcu sayısı, spor tesisleri altyapı açısından, Türkiye’nin önde gelen sayılı illerinden birisi olduğunu belirterek, "Bundan dolayıdır ki böyle bir ülke çapındaki organizasyona ev sahipliği yapabiliyor. Bu ev sahipliğimizi yapmakta olağan üstü çaba gösteren başta kick boks il temsilcimiz Ahmet Arabacı olmak üzere onun çok kıymetli ekibine şahsım ve şehrimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyona sonunda başarılı olan sporculara Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından madalyaları takdim edildi.

Kütahya MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya AKP Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bükni, Kick Boks Zafer Kupası Şampiyonası izleyicileri arasındaydı.