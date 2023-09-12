MHP İpsala'da Özçiftçi güven tazeledi

MHP İpsala İlçe Başkanlığı'nın Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen olağan genel kurulunda Başkan Mehmet Özçiftçi güven tazeledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Divan başkanlığını Edirne İl Başkanı Zakir Tercan’ın yaptığı MHP İpsala İlçe Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda faaliyet ve denetim raporlarını okunup ibra edildi.

Genel kurulda konuşan İl Başkanı Zakir Tercan, partilerinin 14 ve 28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde üstün performans sergilediğini belirterek aynı başarıyı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde göstereceklerinin altını çizdi.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Özçiftçi ise göreve geldikleri günden bu yana partilerini başarı ile temsil ettiklerini vurgulayarak aynı başarıyı Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ile birlikte tekrarlayacaklarını kaydetti.

Özçiftçi'nin yeniden başkan seçildiği yönetimde Güven Milet, Murat Müldür, Halil Durmaz, Süreyya Deniz, İzzet Kenar, Suat Batı, Anıl Ercan, Hüseyin Sayar, Caner Anlaş, Kadir Dursun, Mehmet Öztarak, Mehmet Kerman, Arif Karaca ve Hüseyin Budak'tan oluştu.