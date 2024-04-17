Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Turizm Haftası’nı gençlerle kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kaya kiliseleri ve doğal güzelliği ile ünlü Yeşilhisar’ın Erdemli Vadisi’ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Büyükkılıç, 48’inci Turizm Haftası Kutlamaları Programı kapsamında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve turizm sektörü paydaşlarıyla birlikte Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile turizme kazandırılan göz kamaştırıcı bir tabiatta bulunan Erdemli Vadisi’ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği destekleriyle Erdemli Vadisi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Yeşilhisar gezisinde Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Yeşilhisar Erdemli Vadisi’ndeki ziyaret kapsamında kaya kiliselerini, evleri, gerçekleştirilen çalışmaları ve doğal güzellikleri Vali Çiçek ile birlikte inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada Turizm Haftası Kutlamaları’na katıldı.

60 yıllık bir hikâyesi olan el emeği, göz nuru Soğanlı oyuncak bez bebeklerini üreten kadınlar ile kadın kooperatiflerinde çalışan kadınlarla sohbet eden Büyükkılıç, ürünleri ilgiyle inceledi.

Talas Gençlik Merkezi’nin öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, burada 48’inci Turizm Haftası Kutlamaları Programı’na katılarak, gençler ve vatandaşlarla birlikte Gesi Bağları türküsünü de seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri’nin bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, “Neresine baksanız bir tarih kokuyor, mutlaka kültürel bir ortam söz konusudur. Şehrimizin doğusu, batısı ayrı bir güzeldir. Sadece Yeşilhisar bölgemizi göz önüne alsak anlat anlat bitiremeyiz” dedi.

Buraları tanıtmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, turizmin olmazsa olmaz haline geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, bu bölgede valimizin talimatlarıyla, büyükşehirimizin yapmış olduğu çalışmalarda güzel ürünler çıktı. Koramaz Vadisi de yer altı şehirleri ile ünlü, en uzun yer altı şehirlerinden birisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Mimar Sinan’ımızın doğduğu Ağırnas kasabamızda yer altı şehirleri mevcuttur. Doğal güzellikleri ile Koramaz Vadisi kendisinden söz ettiriyor” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’DEKİ MEDENİYETLERİN İZLERİNİ ANLATTI

Sadece Kayseri merkezde çok sayıda medeniyetin izlerinin olduğunu söyleyen Büyükkılıç, o bölgeyi şöyle anlattı:

“Kayseri’nin merkezinde Cumhuriyet Meydanı’nda en az 5-6 medeniyetin izlerini görürüz. Bizim için çok büyük kazanım, Kapalı Çarşımız, gerdanlık gibi kalemiz, Zeynel Abidin Türbesi, Hunat Külliyesi, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi, değişik hamamlar, medreseler söz konusudur. Kayseri Lisemizin tam karşısındaki kiliseyi restore edip kütüphaneye dönüştürdük. Çayımız, çorbamız, internetimiz bedava, gençlerimize fırsat veriyoruz. Camiikebir, Mehmet Melikgazi Hazretlerinin bulunduğu yer, yegâne kütüphanelerden bir tanesi Raşit Efendi Kütüphanesi, değişik hanlar, tarihi dokular, Vezirhan, Gönhan, Pamukhan, Bedesten gibi değerlerimiz söz konusudur. Biblo gibi Mimar Sinan’ın eseri Kurşunlu Camii, Gevher Nesibe Sultan’ın ismini taşıyan şifahane, Roma mezarı, hemen yanı başında Sahabiye Medresesi var. Doğusunda ise Çifte Kümbet, Sultan Hanı, Bünyan’da cam seyir alanı, Kültepe Kaniş-Karum’da müze var, kazı işleri devam ediyor. Sivas yolu üzerinde 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde oyma yer altı müzesi bitti, içerisinde alt yapısı tamam, eserlerin sergileneceği projelendirme çalışmaları sürüyor. Bizim bu müzemiz kendisinden söz ettirecek olan dünyada önemli çalışma.”

Kapuzbaşı Şelaleleri yollarının geçmişte ulaşım yönünden sürücülere yaşattığı zorluklardan da söz eden Büyükkılıç, “Şimdi nereden nereye, otoban gibi yolları yapılmış olan bir Kapuzbaşı’dan söz ediyoruz” dedi.

GAZİANTEP’TE BULUNAN ZEUGMA MOZAİK YAPISINDAN DAHA BÜYÜK MOZAİK KAZI ÇALIŞMASI

Başkan Büyükkılıç, Yamula Barajı çevresinde yapılan kazı çalışmalarına değinerek 7,5 milyon yıllık fosillerin bulunduğunu kaydetti ve İncesu Örenşehir Mahallesi’nde gün yüzüne çıkarılan mozaik yapı hakkında da bilgiler verdi. Büyükkılıç, Gaziantep’te bulunan Zeugma mozaik yapısından daha büyük ve bütün şekilde bozulmamış bir mozaik yapının söz konusu olduğunu belirterek, kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bilgisi dâhilinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği 8 noktada kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

“ŞEHİRCİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ VERİLİYOR”

Erciyes Kayak Merkezi ve bölgedeki tesislerin göz ardı edilemeyeceğinin de altını çizen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yaptırmış olduğu o güzel Havaalanı Terminal Binasının uzak doğu ağırlıklı turistlerin gelip geçtiği, uğrak yeri olmaktan kültür gezisi yapılan, yeni destinasyonlarla buluşan bir şehir olmasını sağlamak bizim boynumuzun borcu. Kayseri’mizde altyapı hizmetleriyle ilgili ciddi manada sorun yok, şehirciliğin en güzel örnekleri veriliyor ama bunların yanında turizm potansiyeli bizim olmazsa olmazımız.”

Turizmde bir şehrin ses getirmesinin, yıldızlaşmasının sadece cennet gibi mekânlara sahip olması ile gerçekleşmediğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise tanıtımın, tüm kurumların el ele vererek meydana geldiğini vurguladı. Vali Çiçek, konuşmasında “Birçok cennet gibi yer var ama doğru tanıtım, doğru anlatım olmadığı için birçok kişinin haberi yok. Bizim cennet gibi hazinelerimiz var doğru. Ancak bunu hep beraber aynı noktaya vurarak doğru anlatmalıyız. Sadece Büyükşehir Belediyesi değil, sadece Valilik değil, sadece kurumlar değil, tüm Kayseri bir bütün olarak bu şehrin tanıtımını yapmayı bir görev bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu’nun ortasında verimli arazileri ile güven ortamıyla bu şehrin kucak açtığını belirten Vali Çiçek, “Bu şehirde yetişenler Türkiye’ye değer katıyor. Ürettiği ürünlerin katma değeri, ihracata katkısı ile bu şehir tanıtılmayı fazlasıyla hak ediyor. O yüzden bugünü bir milat kabul edersek bugünden itibaren hepimiz hem sosyal medyada hem hayatın her alanında Kayseri dediğimiz zaman akan suların durduğu bir döneme girmeye çalışacağız” diyerek, Kapuzbaşı Şelalelerinin dünyanın Niagara Şelalesi’nden sonra ikinci şelalesi olduğunu ve Erdemli Vadisi’nin film seti gibi bambaşka bir alan olduğunu dile getirdi.

VALİ ÇİÇEK, BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN TURİZM ANLAMINDAKİ İCRAATLARINA DEĞİNDİ

Yatırım ve turizm anlamında son dönemde çok fazla yatırım gerçekleştirdiğini dile getiren Çiçek, “Belki Büyükşehir Belediye Başkanımız nezaketinden kendi yaptıklarını çok anlatmadı ama ben söyleyeyim, sadece yaptıkları yer altı müzesi, ben gördüm, bir şehir kurmuşlar orada. Millet Bahçesi, böyle bir millet bahçesi var mı Kayseri noktasında? Kültepe Kaniş-Karum’a Asur Mahallesi yapıyorlar” ifadelerinde bulunarak Başkan Büyükkılıç’tan ve kurumlardan tanıtım noktasında daha fazla gayret göstermeleri temennisinde bulundu.

Son olarak Vali Çiçek, “Özellikle Kayseri’nin bütün turizm alanında çok büyük emekler veren Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Erdemlililerin birkaç isteği var, aslında isteklerinin çok büyük kısmı karşılandı belediyemiz tarafından, o yüzden küçük istekleri var” diyerek girişteki alanların güneşten korunması için tentelerle kapatılması, kamelya ve girişe sıcak asfalt taleplerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç ise “Sayın Valimiz söyledikten sonra yorum yapılmaz” cevabını verdi. Vali Çiçek de “Ne zaman istense zaten başkanımız ilgileniyor” diye konuşarak sözlerini noktaladı.

Erdemli Mahalle Muhtarı Ahmet Çavuş da Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a çok şey borçlu olduklarını, her zaman minnetle anacaklarını belirtti. Muhtar Çavuş, “Erdemli’yi sadece 35 mahalle bilirdi, şuanda Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla hafta sonu buralar dolup taşmaktadır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, etkinlikler kapsamında kadınlarla birlikte gözleme pişirip, vatandaşlara ikram etmeyi de ihmal etmedi.