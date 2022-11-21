PKK terör örgütü roketle Gaziantep'e saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı

YPG/PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'e 5 roket atıldı. Saldırıda roketler bir ilköğretim okulu ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Roket saldırılarında 3 vatandaş hayatını kaybederken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.GAZİANTEP (İGFA) - YPG/PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'e 5 roket atıldı. Saldırıda roketler Kocatepe İlköğretim Okulu ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Roket saldırılarında 3 vatandaş hayatını kaybederken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaşanan terör saldırısıyla ilgili, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır" paylaşımını yaptı.