Ören kanalizasyon çalışmasında 25 bin metre tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas’ın Ören Mahallesinde başlatılan 58 bin metre uzunluğunda ki kanalizasyon, terfi, asfalt çalışmalarının 25 bin metrelik kısmı tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökova Körfezinin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Milas’ın Ören Mahallesinde başlatılan kanalizasyon hat çalışmaları devam ediyor. Ören’de yapılan kanalizasyon hattı ile bölgenin doğasının korunması amaçlanıyor.

78 BİN METRE KARE ASFALT KAPLAMA YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ören mahallesinde başlatılan 212 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen 58 bin metre uzunluğunda ki kanalizasyon hattının 25 bin 206 metresi, 511 adet muayene bacası, kazı çalışmaları sırasında bozulan yollarda ise 78 bin metre asfalt kaplama çalışması tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ören’de kanalizasyon çalışmasının yanı sıra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de çalışmalar devam ediyor. 115 Milyon TL’ye mal olacak tesis 4.000 m3/gün olarak hayata geçirilecek ve 20 bin nüfusa hizmet verebilecek. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi, SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü gibi son teknoloji sistemleri yer alacak.