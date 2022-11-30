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Mustafa Yalçın muhtarlarla buluştu

GÜNDEM 30.11.2022, 12:45
Mustafa Yalçın muhtarlarla buluştu

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, aylık olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, “Siz, biz hepimiz işimizi iyi yapmak, iyi iş yapmak için çalışıyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mevlana Sosyal Tesisindeki toplantıda konuşan Başkan Yalçın, sözlerine muhtarlara belediye olarak yapılan çalışmalara desteklerinden dolayı teşekkür ederek başladı.

Herkesin yaptığı işi en iyi şekilde gerçekleştirmesiyle ülke kalkınmasının sağlanacağını belirten Başkan Yalçın, “Biz de işimizi iyi yapmak, iyi iş yapmak adına sizlerle defalarca bir araya geliyoruz, geldik ve geleceğiz de. Geniş katılımla muhtarlar toplantısı yaptığımızda kırsal ile merkezin konuları farklı olduğundan konular dağılabiliyordu. Kırsalda ahır samanlık denilirken merkezde kentsel dönüşüm gibi konular gündeme geliyor. Her yerin konusu elbette önemli ama hepsini birbirine karıştırmadan daha somut şekilde işi yoluna koymamız lazım. O nedenle arada merkez muhtarlarımızla bir araya gelip yüzde 80’lik nüfusun yaşadığı merkezin değerlendirmesini daha hızlı ve yoğun bir şekilde yapmalıyız.” diye konuştu.

“OSMANLI SOKAĞININ İMAJI DÜZELDİ”

Konuşmasında merkez ile ilgili konulara da değinen Başkan Yalçın, “Önümüz kış. Kar kış tedbirlerimizi şimdiden aldık ama yine de sizlerin görüşlerini alarak hiçbir ihmale fırsat vermemek istiyoruz. Diğer yandan Talas, Kayseri’nin yeme içme mekanı oldu. Yeme içme mekanları artık Talas’ta. Elbette bir miktar Melikgazi ve Kocasinan’da var ama akşamları ben kavimler göçü gibi diyorum ben insanlar Talas’a geliyor. Otoparklarda park edecek yer bulunamıyor. Bunu da kriz değil bir fırsat gibi görmenin yoluna bakmak lazım. Yeni valimizden sonra bilhassa narkotik açıdan ve gayrihukuki ile gayri ahlaki açılardan da işin üstüne çok gidiyoruz. Bilhassa Osmanlı Sokağının imajıyla ilgili sıkıntı vardı. Elhamdülillah son birkaç aydan beri artık düzeldi.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, konuşmasının son bölümünde muhtarlıkların masa sandalye gibi ihtiyaçlarıyla birlikte tefrişatının da gelecek yıl tamamlanması sözünü de verdi.

Daha sonra konuşan muhtarlar da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Toplantının sonunda bu ay dünyaya gelen Han Mahallesi Muhtarı Yakup Doğrusöz’ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

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