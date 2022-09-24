İzmit bütçe fazlası verdi

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 41 ay boyunca tüm engellemelere rağmen hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Tüm zorluklarla mücadele ederken çok şükür ki Allah yardım ediyor ve başarıyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Güzel İşler Kalbe Değer Lansman programında tüm engellemelere rağmen çalışmaya devam ettiklerini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ne yazık ki zor bir dönemde göreve geldik. Pandemi, ekonomik kriz, mecliste çoğunluğumuzun olmaması ve 9 milyarlık bütçeye sahip büyükşehirin hep bizimle yarışmaya çalışması ve elimizde olanı da almaya çalışması, yetmezmiş gibi meclislerde sinsi imar planı düzenlemeleri, kendi meclisimizde israfın önüne geçmek için attığımız her adımın engellenmesi. Kreş müdürlüğünü, araç satın alınması için mücadele ettik ve ediyoruz. Araç için başarılı olamadık ama yılmıyoruz.

“51 MİLYON CİVARINDA PİYASA BORCUNU KAPATTIK”

Tüm zorluklarla mücadele ederken çok şükür ki Allah yardım ediyor ve başarıyoruz. Belediyeyi devraldığımızda ilk yılımızda eksi 47 milyon bütçe açığı vardı. İkinci yılımızda kendi bütçe planımızı yaptık ve tam denk bütçe yaptık, yüzde 83 oranın gerçekleştirerek artıya geçtik. 3. Senemizde ise bütçemiz 28 milyon bütçe fazlası verdi. Ve 51 milyon civarında piyasa borcunu da kapattık.

“BÜYÜK MÜCADELE İÇİNDEYİZ”

Ekonomik zorlukların olduğu dönemde hizmet etmek kolay değil. Ama arkadaşlarımızla birlikte bütçe fazlası da vererek elimizden geldiği kadar insana dokunan çalışmalarla, geçmiş hizmetleri de azaltmayarak yolumuza devam ediyoruz. 3 yılda 181 milyon varlık değerimiz arttı. Çok sayıda gayrimenkul kazandırdık. Göreve geldiğimizde 10 yıllık İzmit Belediyesinde 86 aracımız varken biz 3 yılda belediyemizde toplam 163 aracımız oldu. 3 yılda 77 araç satın aldık. Ve borçlarını bitiriyoruz. Kimseye borç da bırakmıyoruz. Kalan tüm hizmet araçlarımızın alınması için de büyük bir mücadele içindeyiz.

“DIŞA OLAN BAĞIMLILIĞI AZALTTIK”

İhalelerimizin yüzde 70’inden fazlasını açık ihale olarak gerçekleştirdik. Hep az paraya çok iş yapmaya çalıştık. Dışarıdan alımları azaltarak kendi atölyelerimizde ürettik. Her geçen gün atölyelerimizi daha da güçlendirdik. CNC makinası bile ürettik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Aşevi bizim için kıymetli. Dışarıya olan bağımlılığımızı azalttık. Gülümse mutfak ile birlikte sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı destekledik.

“ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Bir ilçe belediyesi olarak, altyapı konusunda bir deneyimimiz olmamasına rağmen diğer kurumların sorumluluğu olmasına rağmen altyapı çalışmaları yaptık. Fethiye Caddesi ve Turan Güneş Caddesi’nde altyapı çalışmalarımızı alnımızın akıyla tamamladık. Ayrıca Teleferik bu kentin ihtiyacı olan bir proje. Sayın genel başkanım da hazır buradayken iktidara geldiğimizde Cumhurbaşkanlığında bekleyen onayın da sözünü alalım. Yıllarca konuşulan bu projeyi biz yapmak istiyoruz. İlçe belediyesiyiz, kaynağımız yok demiyor çözüm üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.