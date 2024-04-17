İlaca ulaşım sorunu büyüyor!

İlaca ulaşmanın giderek zorlaştığı bir ortamda ilaçlar üzerinden alınan yüzde 10’luk vergiler de vatandaşın sağlık alanında verimli hizmet almasını zorlaştırıyor.ANKARA (İGFA) - İlaca ulaşım, her geçen gün daha da büyüyor. İlaca ulaşım kadar ilaçlardan alınan KDV (Katma Değer Vergisi) de sorunun bir başka bacağını oluşturuyor. Hayati olan bu ürünlerden alınan KDV'nin yüzde 10’a çıkarılması var olan sorunun daha da derinleşmesine neden oldu.

İlaca ulaşımın sağlanması gerektiğini ve ilaçtan alınan KDV yükünün hafifletilmesi gerektiğini ifade eden Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, “İlaca ulaşım en temel yurttaşlık hakkıdır. İlaçtan KDV alınmaması gerekiyor. İlaca ulaşım her geçen gün zorlaşmaktadır” yorumunda bulundu.

İLAÇTAKİ KDV ORANI YÜZDE 1 OLMALIDIR

İlaca erişim ve ilaçtaki KDV konusunda SAHİM-SEN’in başkanı Akarken, “Eczacıların da belirttiği gibi vatandaşların ilaca ulaşımının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Anayasamızda belirtildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devletlerde vatandaşın ilaca ulaşımı engellenemez. Oysa günümüzde hem ilaç bulunamıyor hem de ilaçlarda yüzde 10’lara varan KDV uygulaması hastaların ve hasta yakınlarının iyice belini büküyor. İlaçta KDV yüzde 1 oranında olmalıdır” dedi.

İlaca ulaşımın daha da zorlaştığını ve ilacın artık lüks hale geldiğini ifade eden Akarken, son zamanlarda Türkiye’de ağrı kesici ve ateş düşürücüler başta olmak üzere kanser, epilepsi, astım, migren, tüp bebek gibi hayati önem taşıyan hastalıkların ilaçlarının piyasada bulunamadığına dikkati çekti. İlaca erişim noktasında SAHİM-SEN’e yoğun şikayetlerin geldiğini ifade den Akarken, enflasyonist ortamdan kaynaklı yabancı ilaç firmalarının da piyasadan çekilmeye başlamasının sorunu daha da derinleştirdiğinin özenle altını çizdi. İlaçtan alınan KDV oranının geçen yıl itibarıyla yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldığı bilgisini veren SAHİM-SEN Başkanı Akarken, bu durumun çok sayıda ilacın fiyatının artmasını beraberinde getirdiğini sözlerine ekledi.

SAĞLIKLI BİREYLER İÇİN SAĞLIKLI İLAÇLAR ŞART!

Sağlık alanının giderek ticarileştiğine vurgu yapan Akarken şu ifadelere yer verdi: ,

"Toplum sağlığı açısından ilaç çok önemlidir. Eğer siz, vatandaşınıza ilacı temin edemiyorsanız, vatandaşınız ilaca erişemiyorsa burada çok ciddi bir sorun vardır. Sağlıklı bireyler için ilaca ulaşımda ve ilaç bulunmasında herhangi bir problem olmamalıdır. İlaçlardan alınan yüzde 10’luk KDV hem vatandaşın hem de eczacının mağduriyetine sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ilaçtaki KDV ya yüzde 1 ya da yüzde sıfır (0) olarak belirlenmiştir. Bizim de sosyal devlet olarak gelişmiş ülkelerdeki uygulama benzeri uygulamaları vatandaşımıza sunmamız gerekmektedir.”