Hayırseverler Kayseri'de yarışıyor

Kayseri’nin Talas ilçesinde hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli Anadolu Lisesi inşaatı ile Pınarbaşı ilçesinde hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından yaptırılacak olan Pazarören Köy Enstitüsü ana binasının restorasyon işine ait protokollerin imza töreni Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas İlçesinde hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin düzenlenen protokol imza törenine Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırsever İzzet Bayraktar ve ailesi katıldı.

Törende konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Geldiğim günden itibaren İzzet Amca'nın hem Kayseri'de hem Türkiye'de yaptığı hayırlara baktığımda her birisinin servet olduğunu ve birçok noktada hayırlarının olduğunu gördüm. Kazandığını memleketinin gençlerine iyi okullarda okusunlar diye harcamış, ömrünü hayır yolunda geçirmiş. Allah İzzet amcadan razı olsun, ona uzun ömürler versin. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de Kayseri'de yaptığınız bu eserlere sahip çıkarak sizlere mahcup olmayacağız inşallah.” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı konuşmada, “Seksen beş bin nüfusla Türkiye’nin en büyük yedinci mahallesine nitelikli bir okul yaptırdığı için hayırseverimiz İzzet Bayraktar’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Hayırsever İzzet Bayraktar ise, “Talas ilçesinde doğdum, ilçeme yapmış olduğum bu hayır işinden dolayı çok mutluyum. Benim çocuklarım da benden aldıkları ruhla hayır işlerine devam edecekler.” dedi

Konuşmaların ardından Talas'a yaptırılacak olan 32 Derslik Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin protokol, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve hayırsever İzzet Bay-raktar arasında imzalandı

- PINARBAŞI PAZARÖREN KÖY ENSTİTÜSÜ ANA BİNASININ RESTORASYONU

Valilik toplantı salonunda ikinci olarak Pınarbaşı ilçesinde hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından yaptırılacak olan Pazarören Köy Enstitüsü ana binasının restorasyon işine ait protokol Vali Gökmen Çiçek ve hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından imzalandı

İmza törenine Vali Çiçek'in yanı sıra, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırsever Mustafa Yalçınkaya katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Bizim gözbebeğimiz Enstitümüzün ruhuna uygun bir şekilde restore edilmesi için yapmış olduğu katkıdan dolayı hayırseverimiz Mustafa Bey’e teşekkür ediyorum.” dedi

Hayırsever Mustafa Yalçınkaya’da “Biz yedi kardeşin altısı bu okulda parasız yatılı olarak okuduk. Devlete karşı bir borcum var onu ödemek istedim. Bu nedenle böyle bir girişimde bulundum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi

Konuşmaların ardından Pınarbaşı İlçesinde hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından yaptırılacak olan Pazarören Köy Enstitüsü Ana Binasının Restorasyon işine ait protokol, Vali Gökmen Çiçek ve hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından imzalandı.