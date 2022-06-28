Haftalık COVID-19 verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık COVID-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. Son iki hafta üç kattan fazla artış olmasına karşın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Herkes müsterih olsun. Hastalık endişe sebebi olmaktan çıktı" dedi.ANKARA (İGFA) - Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.

Öte yandan koronavirüs vakalarında son 2 haftada 3 kattan fazla artış olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Buna rağmen hastane yükündeki azalış sürmektedir" dedi.

TRT Haber'in aktardığına göre Koca, koronavirüsün artık grip gibi seyrettiğine dikkat çekerek, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini ve endişe sebebi olmaktan çıktığını belirtti.

"Herkes müsterih olsun" mesajını veren Bakan Koca, "Koronavirüs ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Vaka sayılarında son iki haftada 3 kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine hastane yükündeki azalış sürmektedir. Kötü günler geride kaldı" açıklamasında bulundu.