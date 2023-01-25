Gölcük riskli yapılardan arındırılıyor

Gölcük Belediyesi, ilçede güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Çalışmalarda son olarak Kavaklı Mahallesi, Burak Reis Caddesi No:9’da bulunan iki katlı metruk bina ile Yeni Mahalle, 286. Sokak’ta bulunan metruk tek katlı binanın yıkımı ve enkaz kaldırma işlemi belediye ekipleri tarafından tamamlandı.



İlçede tehlikeli yapılara yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 111 bina yıkılarak, enkazı kaldırılmış oldu. Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50, eski sanayi sitesindeki 10 bina ile yıkılan ve enkazı kaldıran bina sayısı 171’e ulaştı” dedi.