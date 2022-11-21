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GEKA, 9 ilçenin eko-turizmini analiz etti

GÜNDEM 21.11.2022, 14:38
GEKA, 9 ilçenin eko-turizmini analiz etti

GEKA, Güney Ege’nin Eko-turizm ilçelerine yönelik hedef pazar analizi çalışması yaptı.İZMİR (İGFA) - Güney Ege Kalkınma Ajansı “Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı” kapsamında belirlediği 9 ilçenin doğru hedef kitlelere doğru yöntemlerle tanıtılabilmesi amacıyla “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” adlı çalışmayı gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA; eko-turizmde odak ilçe olarak belirlediği Buldan, Çameli, Fethiye/Seydikemer, Karacasu, Köyceğiz, Kuşadası, Pamukkale, Söke ve Ula’ya yönelik uygun turist profilinin belirlenmesi, bu profillere uygun tanıtım yöntemlerinin ve destinasyondaki turizm ürünlerine uygun pazarların tespit edilmesi amacıyla “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” adlı çalışmayı yürüttü.

“Küresel Turizm Odağı Güney Ege” vizyonu doğrultusunda “Dört Mevsim Turizm” hedefine ulaşmayı hedefleyen GEKA, Güney Ege Bölgesi’nde eko-turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve turizm faaliyetlerinin iç kesimlere yaygınlaştırılarak belirlediği hedef ilçelerde turizm gelirlerinin artırılması amacıyla  “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı”nı 2024 yılına kadar yürütecek. Ajans; Buldan, Çameli, Fethiye/Seydikemer, Karacasu, Köyceğiz, Kuşadası, Pamukkale, Söke ve Ula’ya yönelik yürüttüğü program kapsamında; eko-turizm alanındaki değerlerin tespitini ve halkın farkındalık kazanmasını sağlayacak planlama, fizibilite ve tanıtım faaliyetleri yapılması, destek programlarının yürütülmesi ve uygulanması vb. çalışmaları hayata geçiriyor.

Her bir ilçeye yönelik hazırlanan Hedef Pazar Analizleri ve Özet Rapor GEKA’nın web sitesinde yayınlandı.

Analiz çalışmaları, eko-turizm ilçelerinin hedef kitle turist profilini ve hedef pazarlarda nasıl konumlanabileceğini belirleyecek.  

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Güney Ege odak destinasyonlarının her birinin sahip olduğu ekoturizm ürün haritalarının çıkarılarak ekoturizm değerlerinin yurt içi ve yurt dışında hangi pazarlarda ne kadar değer bulacağı ve buna göre hangi pazarlarda birer turistik ürün olarak konumlanabileceğinin belirlenmesi çalışmanın çıktıları arasında yer aldığını kaydetti.

Çalışmaların 9 odak destinasyon için hazırlanacak stratejik destinasyon tanıtım/pazarlama ve eylem planlarına temel oluşturacağını belirten Akdoğan, "Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular bundan sonra Güney Ege Bölgesi’nin 9 odak destinasyonu için hazırlanacak stratejik destinasyon tanıtım/pazarlama ve eylem planlarına temel oluşturacaktır. Ayrıca, Ajansın internet sitesinden (https://geka.gov.tr/tr/sayfa/hedef-pazar-analizleri) yayınlanan Hedef Pazar Analizleri odak ilçelerimizdeki ilgili paydaşlarımızla paylaşılmış olup analizler onların da çalışma ve faaliyetlerine kaynak oluşturacaktır. Odak ilçelerimizde ekoturizmin gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.

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