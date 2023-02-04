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Gaziantep'te 'beyaz' mesai

GÜNDEM 04.02.2023, 10:45
Gaziantep'te 'beyaz' mesai

Gaziantep'te aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) gece boyunca yoğun mesaide bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Trafik Koordinasyon Merkezi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yöneticiler ve ekip liderleriyle yaptığı toplantıların yanı sıra sahada da sabah saatlerine kadar süren denetimler yaptı. 155 araç ve 486 personelle sahada karla mücadele çalışması yürüten ekipler aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor.

Meteoroloji raporlarına göre dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla yeni hafta da sürecek olan kar yağışının olağan hayat akışını aksatmaması adına büyükşehir belediyesi büyük bir mücadele sürdürüyor. 24 saat aralıksız olarak çalışan ekipler Trafik Koordinasyon Merkezi’nden yönetilerek, tıkanıklıkların önüne geçiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu dün gece saatlerinde merkezde ekiplerin çalışmaları ile ilgili toplantı yaparken, toplantının ardından Başkan Şahin sahada yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Şahin incelemeleri sırasında sosyal medya hesapları aracılığı ile vatandaşların olası kazalara karşı tedbirli olmaları ve kar lastiği olmaksızın trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. 

 486 PERSONEL VE 155 ARAÇLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

 Kent genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 486 saha personeli ve 155 araçla vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi adına ihtiyaçlara cevap vererek olası mağduriyetlerin önüne geçiyor. Şehir için toplu taşımada yaşanan gecikmeleri de düşünen GBB, görevlendirdiği araçlarla yolda mahsur kalan vatandaşlara ve hastane personellerine ulaşım destek hizmeti veriyor.

Teknik ve sosyal işlerden sorumlu personelleriyle sahada gereksinimleri karşılayan GBB ekipleri, kent merkezindeki trafik akışının sorunsuz sağlamaya çalışmanın yanı sıra çorba ikramları, sokakta kalan vatandaşlara ulaşım desteği, barınma ihtiyacı, sokak hayvanlarının beslenmesi, olası çökme ihtimallerine karşı tedbirler, yaya güvenliği, hasarlardan insanları koruma gibi birçok konuda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 

BAŞKAN FATMA ŞAHİN EKİPLERİ YERİNDE İNCELEDİ

 Kar mücadelesini teknik ve sosyal olarak iki kademede yürüten GBB hafta sonu mesaisinde de aralıksız çalışmaya devam edecek. GBB Başkanı Fatma Şahin, gece yaptığı incelemelerin ardından kısa bir bilgi vererek, “Trafik Kontrol Merkezimiz, acil çağrı merkezimiz aracılığıyla tüm birimlerimiz koordineli olarak çalışmaya devam ediyor. Amacımız doğanın en güzel olaylarından biri olan kar yağışının vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkilemeden günlük hayatın devamlılığını sağlamak. Bu anlamda masada veya sahada emek veren tüm ekip arkadaşlarıma, hassasiyetle konuya yaklaşan ve tedbirli davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her şartta çalışmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki, kar yağışınının bereketinden şehrimiz yararlanacaktır.” dedi.

ÇALIŞMALAR PLANLI YÜRÜTÜLÜYOR

 D-400 Karayolu olmak üzere şehrin ana arterlerini oluşturan cadde ve bulvarlarda trafik akışında bir sıkıntı yaşanmaması için yağış öncesinden başlayarak tuzlama, solüsyon işlemleri ve yağışla birlikte küreme işlemleri yapan GBB, olası buzlanma tehlikesine karşı da teyakkuz halinde bekliyor. Çalışmalar çerçevesinde kaldırım ve üst geçitler yaya kullanımının güvenli hale gelmesi için düzenli aralıklarla temizleniyor.

TEKNİK ÇALIŞMALARA SOSYAL ÇALIŞMALAR DA EŞLİK EDİYOR

Ana arterlerde sürdürülen kar temizleme çalışmaların yanı sıra vatandaşın konaklama, gıda ve kıyafet ihtiyacına da cevap veren GBB'nin saha görevlileri sosyal çalışmaları da sürdürüyor. Yağıştan dolayı gecikme ihtimali olan toplu ulaşım ve tramvaylara destek olarak GBB'nin araçları vatandaşlar için belirsiz aralıklarla ulaşım hizmeti veriyor.

SOKAK HAYVANLARININ BARINMA, MAMA VE TEDAVİ İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR

GBB'ye bağlı Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ekipleri de şehrin merkezinde ve dışında konumlandırdığı besleme noktalarında hayvanların besin ve barınma ihtiyacını gideriyor, kardan etkilenen sokak hayvanlarının tedavisini yapıyor.

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