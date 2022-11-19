Fahrettin Koca'dan 'İstiklal' raporu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal caddesinde meydana gelen patlamada yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptıİSTANBUL (İGFA) - 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 yurttaşımızın hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 81 kişi yaralanmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor" mesajını paylaştı.