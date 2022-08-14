Diyarbakır'daki 'Abluka'nın ilk gününde 224 noktaya baskın

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır’da bin 200 personelin katılımıyla başlattığı Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu'nun ilk gününde 224 ayrı noktada arazi tarama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da “Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa SARI” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 200 personel 75 operasyonel tim görev aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kg esrar (kubar ve toz) maddesi ele geçirildi.