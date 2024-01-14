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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
GÜNDEM 14.01.2024, 13:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alınırken, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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