Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alınırken, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.