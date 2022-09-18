Bursa Mudanya'da zeytin sineği ile mücadele uyarısı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineği ile mücadele konusunda üreticileri uyardı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde 17 Eylül itibariyle zeytin sineği mücadelesin başladığını duyuran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, kullanılacak ruhsatlı ilaçlar ve zirai mücadele ile ilgili üreticileri bilgilendirdi.

Müdür Karadağ, ilaçların meteorolojik koşullar dikkate alınarak rüzgarsız havalarda, özelikle incir gibi diğer kültür bitkilerine bulaşması önlenecek şekilde kullanılmasını önerdi.