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Bursa İnegöl'ün yeni meydanında çalışmalar başlıyor

GÜNDEM 07.12.2022, 15:19
Bursa İnegöl'ün yeni meydanında çalışmalar başlıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, şehrin yeni meydanı için çalışmalara başladı. İhalesi yapılan ve 7 ayda tamamlanması hedeflenen Merkez Park projesinin yükseleceği alanda AK Partili yönetici ve meclis üyelerine projeyi tanıtan Belediye Başkanı Alper Taban, projenin detaylarını da açıkladı.BURSA (İGFA)- Şehri geleceğe taşıyacak projelerle geleceğin modern İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, merkezde örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Aynı zamanda şehrin merkezinde yapımı süren Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesini tamamlayacak olan Merkez Park Projesi, Salı günü alanda yapılan programda AK Partili yönetici ve meclis üyelerine tanıtıldı. Millet Bahçesinde olduğu gibi farklı gruplara belirli aralıklarla projenin anlatılacağı ifade edilirken, tanıtım programında projenin detayları da açıklandı.

Eski Hükümet Konağı ile karşı alanda bulunan ve kısa bir süre önce yıkımı gerçekleştirilen Kaymakamlık Lojmanı ile Sedir Kafenin yer aldığı üçlü adanın tek parça halinde projelendirilerek 11 dönüm arazi üzerinde hazırlanan Merkez Park Projesi, bölgenin çehresini değiştirecek. Bodrum katında 130 araçlık kapalı otopark, 70 araçlık açık otopark, 2 adet etkinlik alanı, kafeterya, dinlenme ve rekreasyon alanları ile süslenecek Merkez Park, aynı zamanda alandaki toplam 86 adet ağaca 194 ağacın daha ilave edilmesiyle 280 ağacın yer aldığı yeşil bir ada hüviyetine kavuşacak. Şehir merkezine nefes aldıracak proje ile İnegöl eşsiz bir meydana kavuşmuş olacak.

FİRMA KISA SÜREDE ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, Merkez Park Projesinin yükseleceği alanda AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerine projeyi anlattı. Başkan Taban, “Şu anda Merkez Park projemizin yükseleceği alanda bulunuyoruz. Biliyorsunuz burada daha önce Hükümet Binamız vardı bizim. Yaklaşık 84-85’li yıllarda yapılmış bir binaydı. Depremsellik noktasında da kısmen binanın problemi vardı ve yaptığımız çalışma neticesinde bu binanın yıkılmasını gerçekleştirdik. Sonrasında da hemen karşı alanda Kaymakamlık Lojmanı ile Sedir Kafe işletmesinin bulunduğu alan vardı. Bu alanlarla ilgili mimar firmamızı çalıştırdık, hazırlıklarını yaptırdık. Onlar da bizlere bu projeyi sundular. Bizler de üzerinde çalıştık ve inceledik. Bugün proje son haline geldi ve ihalesi yapıldı. Artık iş teslimini yapabilir noktadayız. Firmamız kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacak” dedi.

İnegöl için dönüşüm vaktinin geldiğine dikkat çeken Başkan Taban, “Anlatırken kısa ama süreç biraz zahmetli oldu. Karşıda bir işletme vardı, 32 yıl İnegöl’e hizmet etmiş. Biz kimsenin işiniz bozalım derdinde değiliz ancak İnegöl için bir dönüşüm vakti gelmişti. Hükümet Binası ile başlayan bu süreci karşı bölgedeki fonksiyonlarla tamamlamış olduk” ifadelerinde bulundu.

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