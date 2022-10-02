Bursa Harmancık'a değer katacak projelerin ihalesi yapıldı

Bursa'nın Harmancık ilçesine daha önceden projesi yapılan Millet Bahçesi, Yüzme Havuzu, Basketbol Sahası ve Kamp Karavan Tesisi ihalesi yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık'ta çalışmaları aralıksız sürdüren Harmancık Belediyesi, yarınlarına bir yenisini daha ekledi.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu.

Başkan Ataş paylaşımında, "Millet Bahçesi, Yüzme Havuzu, Basketbol Sahası ve Kamp Karavan Tesisi projelerimizin ardından Bursalı Şüca Okçuluk Alanı, Halı saha, Soyunma Odaları ve Kafeteryalarının yapım ihalesini gerçekleştirdik. Ekolojik Turizmimize, Gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun" diyerek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr.Mehmet Kasapoğlu’na, Yatırım İşletmeler Genel Müdürümüz Sn.Prof.Dr.Süleyman Şahin e, SporToto Teşkilat Başkanlığına teşekkürü borç biliyorum" ifadelerini kullandı.