Bursa'da tarihe eğlenceli yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenen Arkeoloji Festivali (Arkeofest), iki gün boyunca her yaştan tarih meraklısını 8500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde buluşturdu. Katılımcılar, sikke basımından mozaik yapımına kadar birçok atölyede tarihe yolculuk yaptı.BURSA (İGFA) - Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Türkiye’de örnek çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8500 yıllık Arkeopark’ta şehrin tarihi değerini ülke vitrinine çıkaracak bir etkinliğe daha imza attı.

Şehir tarihinin daha geniş kesimler tarafından bilinmesi ve ziyaret edilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilki 2020 yılında yapılan Arkeoloji Festivali’nin ikincisini de Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde düzenledi. Şehir içinden ve şehir dışından birçok vatandaşın büyük ilgi gösterdiği festival, çocuğundan yaşlısına kadar her kesime hitap eden eğlenceli aktivitelere imza attı.

Tarihi bölgede hazırlanan stantları gezen katılımcılar, mozaik, sikke basım, restorasyon, Hitit çivi yazısı atölyesi, kilden çömlek yapımı, fosil kolye yapımı, yontma taştan alet yapımı, sepet yapımı, demir dövme, ok atma, minyatür kerpiç ev uygulaması gibi birçok deneyimi keyifle yaşadı. Aileleriyle festivale katılan çocuklar ise tekstil baskı, çömlekçi çarkı, çatlak yumurta ile kâğıt atölyesi, boyama, hazine avı, ilkel müzik aleti yapımı gibi faaliyetlerle unutamayacakları bir gün geçirdi. Uzman personeller eşliğinde arkeoloji kazı yapan çocuklar, toprak altından buldukları çömlekleri büyük bir mutlulukla çıkardı. Alan içerisinde hazırlanan drama atölyeleriyle arkeoloji tutkunları zamanda yolculuk yaptı.

İki gün boyunca dolu dolu programlarla organize edilen festivalde, Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve Doç. Dr. Yasemin Polat, Troia Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serap Ala Çelik, arkeoloji, müzecilik ve bilim adına merak edilenleri de cevapladı. Yaptıkları etkinliklerle gün boyu güzel vakit geçiren çocuklar, Arkeofest’e katılan Rafadan Tayfa ekibiyle de doyasıya şarkı söyleyerek dans etti. İki gün boyunca Rafadan Tayfa’nın Göbeklitepe gösterisini izleyen minikler, sahneye çıkarak şarkılar söyleyip çeşitli oyunlar oynadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Arkeofest’te bu yıl, Müzeler Şube Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Antandros Derneği, Yalova Belediyesi, Besaş, Akıncılar Geleneksel Okçuluk Derneği, Bilim ve Teknoloji Merkezi de stantlar kurarak misafirleri ağırladı.