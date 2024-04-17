Bursa Büyükşehir Meclisi'nden eski Başkan Aktaş'ın faaliyetlerine oy birliği

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci toplantısında görüşülen 2023 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, faaliyet raporuyla ilgili kendisinin söyleyeceği bir şey olmadığını belirterek, "31 Mart’ta 5 yıllık faaliyet raporu hakkında halk kararını zaten verdi" yorumunu yaptı.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan ikinci birleşimde komisyonlardan gelen evraklar görüşüldü. Parti grup sözcüleri de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu hakkında tek tek söz aldı.

“Faaliyet raporuyla ilgili benim söyleyeceğim bir şey yok" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart’ta 5 yıllık faaliyet raporu hakkında halkın kararını verdiğini ifade ederek, "Ama ben yine Bursa’da belediye başkanlığı yapmış ve yaşayan tüm belediye başkanlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Öyle ya da böyle şehre hizmet etmişlerdir. Hepsine bu kürsüde teşekkür ediyorum. Görevleri boyunca mutlaka bir katkıları olmuştur, hizmeti geçmiştir. İnanıyorum ki yapacağımız hizmetlerle hem meclisimizi hem de beni güzel bir şekilde anacaklardır. Tekrar hayırlı olsun” diye konuştu.

Mecliste kentsel dönüşüm konusunun dile getirilmesine de değinen Başkan Bozbey, Bursa’da kentsel dönüşüm yapılmadığını, binaların yenilendiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte planlama süreçlerini hızlandıracaklarını dile getiren Başkan Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarına bu mecliste hep birlikte karar vereceklerini belirtti.