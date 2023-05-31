Bilecik Pazaryeri'nde taşan derelerde temizlik sürüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri şiddetli yağmur sonrası taşan derelerde çalışmalarını sürdürüyorSedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde başlayıp Sakarya nehrine kadar uzanan sorgun deresi yoğun yağmur yağışı sonrası taşma yaptı.

Derelerin taşması sonrası bazı yol kenarları ve ahırlara ulaşım sağlanan yollar sular altında ve çamur içinde kalırken, Pazaryeri Belediyesi iş makinalarıyla taşkın olan bölgelerde çalışma yaptı.

Pazaryeri Belediyesi ekipleri kapanan yollarda biriken suların vatandaşların tarlalarına taşarak zarar vermemesi için hummalı bir çalışma sergilerken, çiftliğinin yolu sel sularıyla kapanan Emine Erkanlı Pazaryeri Belediyesi ekiplerine ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e duyarlılığı için teşekkür etti.