Bakan Akar'dan sınır komutanlarıyla telekonferans

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak’ta sınır birliklerinin komutanlarıyla toplantı yaptı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile gittiği Şırnak’ta, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığını da ziyaret etti.

Tümen Komutanlığına atanan Tümgeneral Halil Soysal’a yeni görevinde başarı dileklerini ileten Bakan Akar, sınır ötesinde ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile video telekonferans toplantısı yaptı.

https://youtu.be/cOQxdHK12eE

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurguladı. “Büyük fedakârlık ve kahramanlıkla gerçekleştirilen başarılı terörle mücadele operasyonlarından dolayı kahraman Mehmetçiğimizi kutluyorum.” ifadesini kullanan Bakan Akar, terör belasından asil milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti.

Birlik komutanlarının “Moral ve motivasyonumuz tam, verilecek her türlü göreve hazırız.” ifadelerini kullanması üzerine Bakan Akar, “Terörist neredeyse hedefiniz orası.” talimatı verdi.