AYM Başkanvekili 'Resmi'leşti

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Basri Bağcı, Yüksek Mahkemenin başkanvekilliği görevine seçildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Bağcı'nın seçildiği belirtildi.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün günü yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Basri Bağcı'nın seçildiği belirtildi.

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

11/9/1967 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesinde doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1989 yılında Ankara adli yargı hâkim adaylığına başlamıştır. Sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük’te Cumhuriyet savcılığı yapmış; 1999 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına adalet müfettişi olarak atanmıştır. 2005 yılında adalet başmüfettişi olmuştur. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri genel müdür yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 5/7/2017 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, 2/4/2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 6/4/2020 tarihinde göreve başlamıştır.

İngiltere Exeter Üniversitesinde uluslararası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 16/4/2024 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir.

İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.