Ağrılılar İstanbul’da bir araya geldi

İstanbul Ağrı Kültür Federasyonu dünyadaki 2 milyon Ağrılıyı konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ağrı Kültür Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Üşen başkanlığında 9 Ağrı dernek başkanları, Ağrıl'ı siyasetçiler ve akademisyenlerden oluşan istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Ağrıl'ı hukukçular ve iş insanları Ağrı ile ilgili yapılacak olan tüm projelere destek vereceklerinin altını çizdi. En önemli proje ise bir Ağrı Vakfının kurulması oldu. Toplantının ev sahibi federasyon başkanı Üşen, açılış konuşmasından sonra sözü topantıya katılan katılımcılara bıraktı. İstişare Kurulu Başkanı Metin Bertan, STK’larla ilgili önemli konulara değindi. Başkan Bertan, artık bizler STK'larda liyakat istiyoruz ve bununla ilgili çalışmalara hız verilmesinin gerektiğini ve profesyonel insanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek meselenin artık sen ben davasının olmadığı meselenin tüm Ağrı'lıların meselesi olduğunu belirtti.

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD) bağlı bulunduğu İstanbul Ağrı Kültür Federasyonu'nun İstanbul istişare toplantısına katıldı.

İstanbul Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu 3. Danışma Kurulu toplantısı etkin bir katılımla gerçekleşti. Federasyon Başkanı Mehmet Üşen'in açılış konuşması ile başlayan toplantının ana temasını Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin Bertan “Bin Bilsen de Bir Bilene Danış” şiarının olduğunu ve planlanan çalışmalar ile ilgili katılımcıların görüş ve önerilerine sunuldu. Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Kocaeli milletvekili Cemil Yaman, Mısır El-Ezher Üniversitesi profesörlerinden Abdullah Tümsek, Medeniyet Üniversitesi profesörlerinden Seyfettin Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Emekli Daire Bşk. Halit Yüce, SGK müfettişi. Orhan Kotan, Çayırova İlçe Spor Müdürü İbrahim Şahin, Girişimci, Araştırmacı Yazar Ali İhsan Adıgüzel, Gebze Teknik Üniversitesi Özel Kalem Müdürü Dinçer Ekinci,

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Müdürü Erol Karahan, Dilovası Devlet Hastanesi Müdürü Şükrü Gözalan, iş insanları Lokman Kılıç ve Mehmet Allak, avukat Erol Bulut, emekli mal müdürü Fikri Ay, ses sanatçısı Erol Ağıt, Bursa Ağrılılar Dernek Başkanı Atilla Güney, Çayırova Ağrılılar Dernek Başkanı Vezir Yıldız, Cumaçay Dernek Başkanı Ali İlidi, Tuzla Ağrılılar Dernek Başkanı Abdullah Sayan ve Anadolu Yakası Ağrılılar Dernek Başkanı Turan Timur katıldı. Katılımcıların olduğu sunuma mühendis Abdullah Oğur ve programın sponsoru yönetim kurulu Avukat Abdullah BALTACI oldu ve tüm yönetim toplantıda hazır bulundu.