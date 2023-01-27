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ESMEK'ten kitap bağış kampanyası

EĞİTİM 27.01.2023, 10:00
ESMEK'ten kitap bağış kampanyası

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından başlatılan ve Türkiye’nin dört bir yanına on binlerce kitap ulaştırılan bağış kampanyasına katılmak isteyenler için yetkililerden önemli bir çağrı geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2001 yılında “Her Ev Bir Atölye Olacak” sloganı ile eğitim faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 330 branşta 250 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) yürüttüğü “Bir Kitap Bin Destek” adlı kitap bağış kampanyası ile çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Bugüne kadar on binlerce kitabın başta köy okulları olmak üzere Aydın’dan Şırnak’a, Şanlıurfa’dan Yalova’ya Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara gönderildiğini ifade eden ESMEK yetkilileri, kampanyaya destek olmak isteyen duyarlı vatandaşların Büyükşehir Gençlik Merkezleri’ne kitapları teslim edebileceklerini belirttiler. Yetkililer, merkezlere uzak noktada ikamet eden vatandaşların ise evlerine kadar giderek kitapları teslim aldıklarını belirttiler.

Kitap bağışı yapmak isteyenler vatandaşlar için iletişim noktalarını paylaşan yetkililer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı Gençlik Merkezi Sokak No:2 (Haller Gençlik Merkezi) adresinden veya 0 222 320 78 00- 0222 335 73 83 numaralı telefonlardan, ayrıca ESOGÜ bölgesinde Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak No: 39 (KYK Yurtları karşısı) Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’nin 0222 23916 14 numaralı telefonundan kendilerine ulaşabileceklerini kaydettiler.

Yetkililer ayrıca vatandaşların ESMEK’in 0222 220 76 99 ve 0222 220 76 88 numaralı telefonlarından da bilgi alınabileceğini belirttiler.

ESMEK yetkilileri, “Sadece 2022 yılında yapılan bağışlarla 94 okula 6 bine yakın kitap gönderdik. Duyarlı Eskişehirlileri daha önce olduğu gibi yine bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.” dediler.

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