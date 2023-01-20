F-35 istişaresinin üçüncüsü Ankara'da yapılacak
Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları arasındaki görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye ile ABD arasındaki F-35 istişarelerinin ikinci turunun ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiği duyurulan açıklamada, Türk ve ABD Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmelerin ilkinin Ankara'da gerçekleştirildiği anımsatıldı.
Heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, üçüncü toplantının 2023 yılının ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığı belirtildi.
Hatırlaacağı gibi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması üzerine ABD Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarma kararı almıştı.
Türkiye için üretilen F-35'leri teslim etmeyen ABD, Türkiye'nin proje kapsamda ödediği 1 milyar 400 milyon dolarlık ödemeyi de iade etmemişti.
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