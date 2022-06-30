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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mark Rutte ile görüştü
DÜNYA 30.06.2022, 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temasları kapsamında Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.
NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.
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