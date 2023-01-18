Kütahya'da 'yaya güvenliği' için çalışılıyor

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehirde bulunan üst geçitlerde yenileme çalışmalarına başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı eskimiş, yıpranmış ve engelli erişimine uygun olmayan üst geçitlerdeki kauçukları yenilemeye başladı.

Üst geçitlerdeki eskiyen ve yıpranan kauçuklar değiştiriliyor ya da onarılıp kullanıma uygun hale getiriliyor.

Ekipler yaptığı çalışmaların ardından vatandaşların daha güvenli ve konforlu kullanım alanlarına kavuşmuş olacağını kaydetti.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, planlanan program ve ihtiyaçlar dahilinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.