Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Kütahya'da 'yaya güvenliği' için çalışılıyor
Yerel 18.01.2023, 18:10
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehirde bulunan üst geçitlerde yenileme çalışmalarına başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı eskimiş, yıpranmış ve engelli erişimine uygun olmayan üst geçitlerdeki kauçukları yenilemeye başladı.
Üst geçitlerdeki eskiyen ve yıpranan kauçuklar değiştiriliyor ya da onarılıp kullanıma uygun hale getiriliyor.
Ekipler yaptığı çalışmaların ardından vatandaşların daha güvenli ve konforlu kullanım alanlarına kavuşmuş olacağını kaydetti.
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, planlanan program ve ihtiyaçlar dahilinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|18
|38
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|18
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5
Röportaj & Söyleşi Tümü