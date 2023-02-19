İzmit, depremin yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş dahil 10 ili etkileyen iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremzedelerin barınma ve gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışılmasına devam edilirken ilimize gelen veya bölgede kalmak durumunda kalan vatandaşlara psikolojik destek boyundaki faaliyetler devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Büyük depremin psikolojik etkilerini sarmak adına çalışan İzmit Belediyesi, Lotus Derneği, Eğitim-Sen Kadın Kolları, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Kocaeli Şubesi ile bir araya gelerek yürütülen çalışmaları masaya yatırdı



Bu kapsamda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç ile Sosyal Destek Hizmetleri Yasemin Gözkonan Kahveci, afetten etkilenip hem afet bölgesinde hem de ilimize göç etmek durumunda kalan kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylere yönelik çalışmalar yapmak üzere Lotus Derneği Üyeleri, Eğitim-Sen Kadın Kolları adına Elif Sinem Arıkan ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Kocaeli Şubesi adına ise Duygu Obuz ile bir araya geldi.

Eğitim Sen Kocaeli Şube binasında gerçekleşen toplantıda deprem bölgesinden gelen, depremden etkilenen ve deprem bölgesinde çalışma yürütenlere yönelik uygulanabilecek mesleki çalışmalar masaya yatırıldı. Çalışma ve toplantılar ilerleyen süreçlerde devam edecek.