Uzunkum Sahili’nde kıyı temizliği yapıldı

Kocaeli Büyükşehir, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLV) işbirliğinde “Deniz Çöpleri İzleme Programı” kapsamında Uzunkum Sahilinde kıyı temizliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLV) kapsamında Kandıra’nın endemik Kum Zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı’nda kıyı temizliği yaptı. “Deniz Çöpleri İzleme Programı” doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen kıyı temizliğine, Türkiye Çevre Dostu (TÜRÇEV), Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü (Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi), Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğal ve Su Sporları Kulübü, Kefken İlköğretim Okulu öğrencileri, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Mavi Takım ve Kandıra Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri personelleri katıldı. Gerçekleşen programda deniz çöplerine karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

1273 PARÇA ATIK TOPLANDI

Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda belirlenen 100 metrelik alanda 26 çöp poşeti ve 1273 parça (farklı kategorilerde) atık toplandı. Toplanan atıklar “Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı” kapsamında karakterizasyon çalışması yapılarak sergilendi. Program sonunda katılımcılara mancarlı pide ve ayran ikram edildi. Kıyı temizliği etkinliği hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.