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Şahinkaya 3. Uluslararası Gençlik Festivali coşkuyla kutlandı

YAŞAM 20.05.2023, 12:36
Şahinkaya 3. Uluslararası Gençlik Festivali coşkuyla kutlandı

Şahinkaya 3. Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali, Şahinkayalı öğrenciler ile Bosna Hersek, Endonezya ve Litvanya’dan gelen ekiplerin katılımıyla Bursa’da coşkulu bir şekilde gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Şahinkaya Eğitim Kurumları’nın kültürler arası etkileşimi artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Şahinkaya 3. Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali bu yıl 15-20 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da düzenlendi. Bosna Hersek, Endonezya ve Litvanya’dan gelen ekiplerin katılımıyla düzenlenen ve beş gün süren Gençlik Festivali büyük beğeni topladı. Şahinkaya Eğitim Kurumları öğrencilerine üç farklı ülkeden öğrenci, müzisyen ve ekip liderlerinden oluşan toplamda 85 kişilik bir ekip eşlik etti.

Skola ve Academy Kampüste halk dansları gösterilerini sergileyen ekiplere, Şahinkaya öğrencileri de büyük coşku ile eşlik etti. Şahinkaya Anadolu Potpori ekibinin de yer aldığı gösteri, Bursa Vali Vekili Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Litvanya Fahri Konsolosu Berat Tunakan, Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Şahinkaya, Kurucu Müdürü Nebahat Şahinkaya, Genel Müdürü Dilay Şahinkaya ve Kampüs Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Dilay Şahinkaya programın açılış konuşmasını yaparken, okulların ve eğitimin gelecek için birleştirici gücüne inancını dile getirdi. Şahinkaya, “Kültür, dünyamızı yeni bir şekilde deneyimlemenin harika bir yoludur. Bu festival, ulusal gençlik ve spor gününe adanmıştır. Dünyanın en büyük liderlerinden biri olan Atatürk tüm umudunu gençliğe bağlamıştır. Gençliğin kanatlarıyla hep daha yükseğe çıkacağız” dedi.

TÜRK MUTFAĞINI YAKINDAN TANIDILAR

Festival ekipleri, sanatın birleştirici gücünden faydalanarak Academy Kampüste gastronomi, seramik ve resim atölyelerinde kendilerine özel düzenlenen etkinliklere katıldılar. Gastronomi atölyesinde Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, resim ve seramik atölyesinde de eğlenceli deneyimler yaşadı.

Bosna Hersek, Endonezya ve Litvanya’dan gelen ekipler için Bursa’nın tarihi ve kültürel yerlerini kapsayan bir gezi de düzenlendi. Şehir gezisi çerçevesinde Bursa’nın simgesi olan Kozahan, Kapalıçarşı, Ulu Cami, Panorama 1326 Müzesi ve Hayvanat Bahçesini ziyaret eden ekipler Türk kültürünü Osmanlı’nın başkentinde en güzel şekilde tanıma şansı yakaladı.

Ekip liderleri ve öğrenciler Kampüs Müdür Başyardımcısı Savaş Pehlivan, Sanat ve Etkinlik Koordinatörü Tuba Palancı eşliğinde protokol ziyaretlerinde bulundular. Bu kapsamda ekipler ve yöneticileri Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek yöresel hediyelerini takdim ettiler.

Fahri Konsoloslar Yalnız Bırakmadı

Konuk ülkelerin Bursa Fahri Konsolosları da Şahinkaya Gençlik Festivali’ne destek verdiler. Litvanya Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan, Litvanya ekibini akşam yemeğinde ağırlarken Bosna Hersek Fahri Konsolos Yardımcısı Cenita Kocaman da Bosna Hersek ekibini konsolosluk binasında ağırladı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Genel Müdürü Dilay Şahinkaya, Litvanya, Endonezya ve Bosna Hersek ekip liderleri ve festival yöneticileri ile yemekte bir araya geldi. Şahinkaya, ekip yöneticilerine ve I.O.F.F (International Folklore Festival Organization) Başkanı Faruk Alkaya’ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek plaket ve hediyelerini takdim etti.

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